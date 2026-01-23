Жена юмориста Евгения Петросяна поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) домашними кадрами с мужем и сыном. Помощница артиста Татьяна Брухунова (36) показала, как весело проходят их семейные вечера.

«Концерт у нас каждый вечер», — отметила она.

Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост: «Так выглядит счастье», «Любо дорого смотреть», «Самое прекрасное время», «Берегите друг друга», «Вы прекрасны», «Замечательная семья», «Из таких моментов и состоит счастье», «Такие солнечные», «Классные», «Очаровательные покорители сердец», «Обожаю вашу семью».

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: помимо Вагана, они растят двухлетнюю девочку Матильду.

У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой. По признанию артиста, Викторина прекратила с ним общение еще до рождения у него сына и не поздравила с этим событием. Шоумен отмечал в интервью, что не хочет знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой. Петросян не видит в этом никакого смысла.