Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

36-летняя жена юмориста Петросяна счастлива в браке 0 469

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Веселая семейка Петросянов.

Веселая семейка Петросянов.

«Из таких моментов и состоит счастье», - резюмировала публика.

Жена юмориста Евгения Петросяна поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) домашними кадрами с мужем и сыном. Помощница артиста Татьяна Брухунова (36) показала, как весело проходят их семейные вечера.

«Концерт у нас каждый вечер», — отметила она.

Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост: «Так выглядит счастье», «Любо дорого смотреть», «Самое прекрасное время», «Берегите друг друга», «Вы прекрасны», «Замечательная семья», «Из таких моментов и состоит счастье», «Такие солнечные», «Классные», «Очаровательные покорители сердец», «Обожаю вашу семью».

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: помимо Вагана, они растят двухлетнюю девочку Матильду.

У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой. По признанию артиста, Викторина прекратила с ним общение еще до рождения у него сына и не поздравила с этим событием. Шоумен отмечал в интервью, что не хочет знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой. Петросян не видит в этом никакого смысла.

Читайте нас также:
#звезды #брак #instagram #социальные сети #семья #отношения #Евгений Петросян #счастье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: Вывоз нефтепродуктов из Латвии подозрительно подскочил
Бизнес
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео