Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В феврале 2026 года выйдет сенсационный фильм об Элвисе Пресли 0 107

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти кадры Короля рок-н-ролла многие десятилетия скрывались в шахтах.

Эти кадры Короля рок-н-ролла многие десятилетия скрывались в шахтах.

Все материалы были без звука, поэтому в течение двух лет команда режиссера восстанавливала и синхронизировала видео.

Вышел трейлер документального музыкального фильма EPiC: Элвис Пресли и концерт режиссера База Лурмана. Фильм создан на основе уникальных архивных материалов, которые более 40 лет считались утерянными.

Известный режиссер Баз Лурманн, который ранее снял художественный байопик Элвис с Остином Батлером, представил новый документальный проект о легендарном музыканте. В фильме использованы ранее не виданные кадры с участием Элвиса Пресли.

Во время работы над байопиком 2022 года Лурманн наткнулся на архивные материалы из фильмов Elvis: That’s the Way и Elvis on Tour. В целом в соляных шахтах Канзаса в архивах Warner Bros. было найдено 68 коробок с 35- и 8-миллиметровой пленкой, в том числе записи выступления Пресли в "золотой куртке" на Гавайях в 1957 году и ранее не слышанные интервью.

Все материалы были без звука, поэтому в течение двух лет команда режиссера восстанавливала и синхронизировала видео с имеющимися аудиоисточниками.

В результате удалось также найти 45-минутную аудиозапись, в которой Элвис Пресли рассказывает историю своей жизни. Именно этот уникальный материал лег в основу фильма EPiC: Элвис Пресли и концерт.

Баз Лурманн описывает ленту не как классический документальный или концертный фильм, а как "новый формат в каноне Элвиса", который раскрывает не только величие артиста на сцене, но и его внутренний мир.

Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто. В украинский прокат лента выйдет 19 февраля 2026 года.

В настоящее время фильм имеет высокие оценки критиков: 9/10 на IMDb, 86% одобрения на Rotten Tomatoes и 88 из 100 баллов на Metacritic, что соответствует статусу "всеобщее признание".

Напомним, американские СМИ сообщают, что актриса Райли Кио - дочь Лизы Мари Пресли и внучка легендарного Элвиса Пресли - якобы является биологической матерью сына Джона Траволты и его покойной жены Келли Престон.

Читайте нас также:
#кино #музыка #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На заметку работодателю: лучший в мире босс подарил сотням сотрудников по €380 тысяч
Изображение к статье: «Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка
Изображение к статье: Культовый дом из фильма «Один дома» восстановят в его классическом виде
Изображение к статье: Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео