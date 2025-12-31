Все материалы были без звука, поэтому в течение двух лет команда режиссера восстанавливала и синхронизировала видео.

Вышел трейлер документального музыкального фильма EPiC: Элвис Пресли и концерт режиссера База Лурмана. Фильм создан на основе уникальных архивных материалов, которые более 40 лет считались утерянными.

Известный режиссер Баз Лурманн, который ранее снял художественный байопик Элвис с Остином Батлером, представил новый документальный проект о легендарном музыканте. В фильме использованы ранее не виданные кадры с участием Элвиса Пресли.

Во время работы над байопиком 2022 года Лурманн наткнулся на архивные материалы из фильмов Elvis: That’s the Way и Elvis on Tour. В целом в соляных шахтах Канзаса в архивах Warner Bros. было найдено 68 коробок с 35- и 8-миллиметровой пленкой, в том числе записи выступления Пресли в "золотой куртке" на Гавайях в 1957 году и ранее не слышанные интервью.

Все материалы были без звука, поэтому в течение двух лет команда режиссера восстанавливала и синхронизировала видео с имеющимися аудиоисточниками.

В результате удалось также найти 45-минутную аудиозапись, в которой Элвис Пресли рассказывает историю своей жизни. Именно этот уникальный материал лег в основу фильма EPiC: Элвис Пресли и концерт.

Баз Лурманн описывает ленту не как классический документальный или концертный фильм, а как "новый формат в каноне Элвиса", который раскрывает не только величие артиста на сцене, но и его внутренний мир.

Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто. В украинский прокат лента выйдет 19 февраля 2026 года.

В настоящее время фильм имеет высокие оценки критиков: 9/10 на IMDb, 86% одобрения на Rotten Tomatoes и 88 из 100 баллов на Metacritic, что соответствует статусу "всеобщее признание".

