Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова подчеркнула, что в праздничные дни многие люди проявляют неосмотрительность, что негативно сказывается на их здоровье.

По словам Корниловой, если человек соблюдал строгую диету перед праздниками, то в новогоднюю ночь ее нельзя резко прерывать. Она рекомендует завершать диету за несколько недель до застолья и постепенно вводить в рацион разнообразные блюда, чтобы организм успел адаптироваться к изменениям в питании.

Эксперт также предостерегает от того, чтобы садиться за стол на голодный желудок, так как это может привести к перееданию. Пить алкоголь на пустой желудок тоже нецелесообразно, так как он быстро усваивается, что может вызвать стремительное опьянение.

«За столом старайтесь есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Это важно не только с точки зрения этикета. Измельчая каждый кусочек, вы снижаете нагрузку на органы пищеварения», — отметила врач.

Кроме того, не следует сочетать определенные блюда. Например, рыбу не рекомендуется есть с кисломолочными продуктами, морепродуктами и сыром.

«Разнообразие блюд создает излишнюю нагрузку на пищеварение, поэтому лучше ограничиться 3-4 блюдами за вечер», — пояснила Корнилова.

Также специалист добавила, что важно следить за температурной совместимостью блюд. Не стоит сочетать горячую и холодную еду.