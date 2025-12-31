Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснил, что следует предпринять на следующий день после Нового года для улучшения пищеварения.

По словам специалиста, переедание может привести к ощущению тяжести и распирания в области желудка. Эти симптомы могут свидетельствовать о задержке пищи: желудок растягивается и становится менее активным. Поэтому первого января рекомендуется уменьшить количество пищи и увеличить потребление жидкости. Это может быть морс, негазированная минеральная вода или вода с лимоном. Врач также отметил, что важно больше двигаться, так как физическая активность способствует нормализации работы желудка.

«Оптимально выйти на улицу и прогуляться на свежем воздухе. Но даже простая прогулка по квартире будет полезна», — добавил эксперт.

Гастроэнтеролог также предостерег от употребления холодца и других новогодних блюд с обычными ферментами.

«Современные микрогранулированные ферментные препараты работают гораздо эффективнее. Каждая капсула такого средства содержит множество микротаблеток, которые устойчивы к воздействию желудочного сока. Только такие препараты могут оказать помощь. Старые лекарства в виде обычных таблеток перевариваются в желудке и не доходят до кишечника», — пояснил доктор.

Тем не менее, Парамонов добавил, что подобные препараты отпускаются в аптеках только по рецепту. Поэтому при появлении симптомов отравления лучше обратиться к врачу за консультацией.