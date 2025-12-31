Ученые обнаружили удивительное качество популярного фрукта, известного как «китайский крыжовник» или киви. Он способствует очищению сосудов от вредного холестерина, сообщает журнал Health.

Киви богат клетчаткой и витамином C. Этот фрукт положительно сказывается на работе ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунную защиту, а также помогает предотвратить развитие рака и катаракты.

Всего один-два киви в день достаточно, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность в витамине C.

Кроме того, данный фрукт оказывает благоприятное влияние на нервную систему, что способствует предотвращению депрессивных расстройств.