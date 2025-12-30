Салат Снеговик — это одно из популярных блюд, в котором используются любимые многими крабовые палочки. Его отличает необычное оформление, что делает его идеальным выбором для новогоднего стола. Если вы планируете праздничное меню, обязательно обратите внимание на этот рецепт. В состав салата входят крабовые палочки, рис, яйца, сваренные вкрутую, и яблоко — все доступные ингредиенты. Элементы «Снеговика» вырезаются из вареной моркови и листа нори, что придаёт блюду привлекательный и праздничный вид.

ИНГРЕДИЕНТЫ

яйца – 3 шт.

рис (смесь длиннозерного и дикого риса) – 80 г

крабовые палочки – 200 г

яблоко – 1 шт.

майонез – по вкусу

нори и отварная морковь для украшения – по вкусу

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1



Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Яйца сварите вкрутую: поместите их в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут, затем охладите под проточной водой.

Шаг 2



Отварите рис до готовности в подсоленной воде, следуя указаниям на упаковке. Дайте ему полностью остыть. Очистите яйца, разделите их на белки и желтки. Мелко нарежьте крабовые палочки.

Шаг 3



Яблоко тщательно вымойте и разрежьте пополам. Удалите сердцевину с семенами и очистите половинки от кожуры. Нарежьте мякоть мелкими кубиками. Желтки яиц разомните вилкой.

Шаг 4



В миске соедините крабовые палочки, рис, яблоки и желтки. Немного посолите и поперчите. Заправьте смесь майонезом. Выложите на плоскую тарелку и слегка прижмите кулинарной лопаткой, чтобы сформировать невысокую полусферу.

Шаг 5



Натрите белки на мелкой терке и равномерно распределите их сверху. Украсьте голову «Снеговика» деталями, вырезанными из вареной моркови. Из листа нори создайте глазки с ресничками и шляпу.