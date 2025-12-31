Нутрициолог Екатерина Стасюк подчеркнула, что каперсы могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями. Чрезмерное употребление этого продукта может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.
«В консервированных бутонах содержится большое количество натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проявлять осторожность», — отметила эксперт.
Кроме того, нутрициолог настоятельно советует беременным и людям с заболеваниями почек отказаться от каперсов.
Этот продукт может способствовать усилению отеков и повышению артериального давления.
