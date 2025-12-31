Baltijas balss logotype
Нутрициолог рассказала о негативных свойствах каперсов 0 117

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Нутрициолог Екатерина Стасюк подчеркнула, что каперсы могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями. Чрезмерное употребление этого продукта может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

 

«В консервированных бутонах содержится большое количество натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проявлять осторожность», — отметила эксперт.

Кроме того, нутрициолог настоятельно советует беременным и людям с заболеваниями почек отказаться от каперсов.

Этот продукт может способствовать усилению отеков и повышению артериального давления.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
