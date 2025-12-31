Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Актриса-антиваксерка Изабель Лукас стала счастливой мамой в 40 лет 0 170

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во время беременности звезда публиковала откровенные фото.

Во время беременности звезда публиковала откровенные фото.

Об отношениях с отцом ребёнка, Сайрусом Саттоном, она объявила только в августе этого года.

Изабель Лукас, наиболее известная по фильмам «Трансформеры: Месть падших» и «Искатель воды», впервые стала мамой. 40-летняя актриса родила сына от сёрфера и предпринимателя Сайруса Саттона. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой держит ножку младенца в руке.

«Мы приветствуем нашего светлого маленького сына. Мы любим тебя во всех проявлениях. Ангелы повсюду: в знаках и совпадениях, в интуитивных шёпотах, в кругах поддержки, в воде и в разуме природы. Сквозь всю красоту и боль — превращая страх в любовь. Открывая новые пространства возможностей, мосты света. Спасибо всем ангелам — видимым и невидимым, известным и неизвестным», — подписала фотографии актриса.

392599.jpg

О личной жизни актрисы известно немного. Ранее она встречалась с Крисом Хемсвортом, Эдрианом Гренье и музыкантом Ангусом Стоуном. Об отношениях с отцом ребёнка, Сайрусом Саттоном, актриса объявила только в августе этого года.

Изабель Лукас родилась 29 января 1985 года в городе Мельбурн, штат Виктория, Австралия. Её отец — австралиец, а мать — швейцарка. В 6 лет Изабель вместе с семьёй на год переехала в Швейцарию. После возвращения в Австралию, она вместе с сестрой оканчивает среднюю школу Абиру, в которой помимо европейцев учились и дети аборигенов. Затем Изабель изучает драматическое искусство в Викторианском колледже искусств и Технологическом университет Квинсленда. В 2008 году она переехала в Лос-Анджелес.

Дебютировала в кино в 2003 году, снявшись в австралийском телесериале «Домой и в путь». Известность получила благодаря участию в фильмах «Трансформеры: Месть падших» и «Воины света». Также снималась в музыкальном клипе британского певца Эда Ширана на песню «Give Me Love».

В 2020 году, после выступлений Изабель Лукас против планов принудительной вакцинации, была уволена с поста «Посол доброй воли» организации «Plan International» (доход 633,8 млн евро за 2012). «Австралийскую актрису Изабель Лукас отстранили от должности амбассадора … после того, как она сообщила, что „не доверяет вакцинации“».

Читайте нас также:
#звезды #Австралия #социальные сети #семья #вакцинация #мама
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На заметку работодателю: лучший в мире босс подарил сотням сотрудников по €380 тысяч
Изображение к статье: «Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка
Изображение к статье: Культовый дом из фильма «Один дома» восстановят в его классическом виде
Изображение к статье: Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео