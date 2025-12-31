Об отношениях с отцом ребёнка, Сайрусом Саттоном, она объявила только в августе этого года.

Изабель Лукас, наиболее известная по фильмам «Трансформеры: Месть падших» и «Искатель воды», впервые стала мамой. 40-летняя актриса родила сына от сёрфера и предпринимателя Сайруса Саттона. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой держит ножку младенца в руке.

«Мы приветствуем нашего светлого маленького сына. Мы любим тебя во всех проявлениях. Ангелы повсюду: в знаках и совпадениях, в интуитивных шёпотах, в кругах поддержки, в воде и в разуме природы. Сквозь всю красоту и боль — превращая страх в любовь. Открывая новые пространства возможностей, мосты света. Спасибо всем ангелам — видимым и невидимым, известным и неизвестным», — подписала фотографии актриса.

О личной жизни актрисы известно немного. Ранее она встречалась с Крисом Хемсвортом, Эдрианом Гренье и музыкантом Ангусом Стоуном. Об отношениях с отцом ребёнка, Сайрусом Саттоном, актриса объявила только в августе этого года.

Изабель Лукас родилась 29 января 1985 года в городе Мельбурн, штат Виктория, Австралия. Её отец — австралиец, а мать — швейцарка. В 6 лет Изабель вместе с семьёй на год переехала в Швейцарию. После возвращения в Австралию, она вместе с сестрой оканчивает среднюю школу Абиру, в которой помимо европейцев учились и дети аборигенов. Затем Изабель изучает драматическое искусство в Викторианском колледже искусств и Технологическом университет Квинсленда. В 2008 году она переехала в Лос-Анджелес.

Дебютировала в кино в 2003 году, снявшись в австралийском телесериале «Домой и в путь». Известность получила благодаря участию в фильмах «Трансформеры: Месть падших» и «Воины света». Также снималась в музыкальном клипе британского певца Эда Ширана на песню «Give Me Love».

В 2020 году, после выступлений Изабель Лукас против планов принудительной вакцинации, была уволена с поста «Посол доброй воли» организации «Plan International» (доход 633,8 млн евро за 2012). «Австралийскую актрису Изабель Лукас отстранили от должности амбассадора … после того, как она сообщила, что „не доверяет вакцинации“».