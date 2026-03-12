Полиция России в Новосибирске задержала журналиста Ивана Фролова, который писал о протестах фермеров против конфискации скота, пишет LETA со ссылкой на MEDUZA.

Фролов был задержан по статье Уголовного кодекса о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности населения.

Журналист считает, что уголовное преследование связано с тем, что он писал о конфискации коров у фермеров в селе Гнедухино Новосибирской области, которую власти объяснили вспышкой заболевания. Материалы дела в своем Telegram-канале опубликовал коллега Фролова Виталий Бочкарев.

В Новосибирской области фермеры протестуют против массового уничтожения скота. Они возмущены тем, что власти требуют уничтожать животных, ограничиваясь заявлением об опасном заболевании и не предоставляя более подробных объяснений. Кроме того, владельцы скота недовольны размером компенсации, обещанной им за уничтоженных животных.

В рамках протестов фермеры перекрывали дороги, а на нескольких участников протестов были составлены административные протоколы за участие в несогласованной акции.