Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России задержан очередной журналист. Он писал о конфискации коров у фермеров 1 975

В мире
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России задержан очередной журналист. Он писал о конфискации коров у фермеров

Полиция России в Новосибирске задержала журналиста Ивана Фролова, который писал о протестах фермеров против конфискации скота, пишет LETA со ссылкой на MEDUZA.

Фролов был задержан по статье Уголовного кодекса о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности населения.

Журналист считает, что уголовное преследование связано с тем, что он писал о конфискации коров у фермеров в селе Гнедухино Новосибирской области, которую власти объяснили вспышкой заболевания. Материалы дела в своем Telegram-канале опубликовал коллега Фролова Виталий Бочкарев.

В Новосибирской области фермеры протестуют против массового уничтожения скота. Они возмущены тем, что власти требуют уничтожать животных, ограничиваясь заявлением об опасном заболевании и не предоставляя более подробных объяснений. Кроме того, владельцы скота недовольны размером компенсации, обещанной им за уничтоженных животных.

В рамках протестов фермеры перекрывали дороги, а на нескольких участников протестов были составлены административные протоколы за участие в несогласованной акции.

×
Читайте нас также:
#протесты #свобода слова #фермеры #скот #конфискация #задержание #журналистика #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео