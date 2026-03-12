Латвии необходимо продолжать вкладывать средства в безопасность, здравоохранение, демографию и энергетику, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), отчитываясь перед Сеймом о результатах работы Кабинета министров и предстоящих задачах.

Силиня отметила, что правительству пришлось работать в сложных условиях, на которые влияли выборы, война в Украине и на Ближнем Востоке, изменчивая международная и экономическая ситуация. Вместе с партнерами по коалиции были определены конкретные задачи, и при поддержке Сейма многое сделано для укрепления безопасности государства, совершенствования системы образования, здравоохранения и поддержки семей.

Премьер подчеркнула, что содержащиеся в декларации правительства приоритеты - государственная безопасность, развитие экономики, улучшение образования и здравоохранения, а также более эффективное управление - воплотились в конкретные решения, которые необходимы для долгосрочного развития, особенно в сфере образования.

Основной задачей правительства является укрепление безопасности государства. Правительством были принятые важные решения в ответ на российскую агрессию в Украине, включая рекордное финансирование обороны, укрепление присутствия союзников и развитие военной инфраструктуры. Также проделана большая работа по укреплению восточной границы, отметила Силиня.

Усилена готовность страны к кризисам - создан Центр кризисного управления, создаются убежища и введено оповещение для информирования общества. В системе внутренних дел значительно повышены зарплаты, продолжается поддержка Украины на военном, экономическом и политическом уровне, подчеркнула премьер.

Говоря об экономике, Силиня отметила, что проводятся реформы, направленные на сокращение бюрократии, привлечение инвестиций и развитие регионов. Модернизировано государственное управление, в том числе проводится дигитализация услуг и создан центр искусственного интеллекта.

Важные реформы реализованы в образовании - введена новая модель финансирования оплаты труда педагогов, внедрены изменения в высшем образовании. В здравоохранении начата реструктуризация сети больниц, изменена модель ценообразования на лекарства и расширен ассортимент инновационных медикаментов.

Премьер подчеркнула, что необходимо продолжать вкладывать средства в безопасность, здравоохранение, демографию и энергетику, а также использовать возможности сотрудничества с Украиной и международными партнерами. Она выразила решимость продолжать работу, чтобы страна была безопасной, развитой и сильной.

Ранее, представляя отчет в правительстве, премьер указала, что до настоящего времени удалось реализовать или продвинуться к достижению более половины целей Национального плана развития (НПР) на 2021-2027 гг.

В отчете премьер-министр напоминает, что в период реализации НПР Латвия пережила пандемию "Covid-19", которая существенно повлияла на развитие страны, благосостояние общества и продвижение к выполнению намеченных целей. После пандемии в 2022 году началось вторжение России в Украину, что создало новую геополитическую ситуацию, которая оказывает значительное влияние на Латвию.

В отчете премьер-министра отмечается, что эти обстоятельства существенно влияют на общественное настроение в Латвии, экономическую активность и внешнеэкономические связи.

"Поэтому прогресс в достижении целей НПР нельзя оценивать только математически - нужно принимать во внимание, что на их достижение существенно влияли и продолжают влиять внешние факторы", - подчеркивается в документе.

В целом, как указывает глава правительства, 51,4% целей НПР либо достигнуты, либо наблюдается прогресс в их достижении. В 8,2% случаев выполнение стагнирует, в 7,5% - имеет отрицательную динамику, а тенденции по 21,3% целей полностью противоречат намеченному результату.

Премьер указала, что в дальнейшем особое внимание следует уделить достижению целей по таким направлениям, как здравоохранение, образование, семейная политика, капитал и деловая среда, природа и окружающая среда, сплоченность общества, правопорядок, где зафиксировано больше всего негативных тенденций развития.

Помимо указанных направлений, необходимо сфокусироваться также на развитии продуктивности, инноваций и экспорта, так как достижение целей по этому направлению является предпосылкой для устойчивого роста и результативности других направлений, говорится в отчете премьер-министра.