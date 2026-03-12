Ещё 20–30 лет назад женщины-режиссёры считались исключением, а сегодня многие из самых обсуждаемых фильмов снимают именно они. Женщины-режиссёры не просто снимают кино, а расширяют его язык и темы.

Мы собрали для вас уникальные киноленты, которые удостоены высоких оценок критиков и в международных рейтингах, отмечены престижными кинонаградами, а также обозначены как изменившие взгляд на кино. Их главная отличительная черта – они сняты женщинами.

"Персиполис" (2007, реж. Маржан Сатрапи)

Анимационный фильм по одноименноиу графическому роману Маржан Сатрапи. В центре истории девочка, чьё детство и юность пришлись на период исламской революции в Иране.

Режиссёр погружает в темы самоопределения и женской независимости, когда происходит конфликт личной и политической свободы. Картину стоит посмотреть, хотя бы потому, что она поменяла отношение к жанру анимации, сделав его одной из форм серьёзного авторского кино.

"Повелитель бури" (2008, реж. Кэтрин Бигелоу)

Режиссёр сосредоточила свой взгляд на восприятии войны её участниками, исследовав темы страха, эмоциональной изоляции и зависимости от войны, отчего лента произвела фурор во всем киносообществе и стала первой картиной, снятой режиссёром-женщиной и получившей Оскар за лучший фильм.

"Что-то не так с Кевином" (2010, реж. Линн Рэмси)

Картина рассказывает о матери по-настоящему проблемного подростка, которая пытается понять природу зла через собственного сына. Режиссёр развеивает иллюзию того, что у хороших родителей не рождаются плохие дети, и остро демонстрирует глубину материнства через вину и непонимание.

"Мустанг" (2015, реж. Дениз Гамзе Эргювен)

История пяти сестёр из консервативнной турецкой деревни, которые под гнётом традиций пытаются сохранить свою женскую идентичность и независимость. Режиссёр превосходно передала проблему того, как право женщин на самоопределение регулярно подавляется под предлогом многовековых традиций. Что может быть ещё актуальнее?

"Капернаум" (2018, реж. Надин Лабаки)

В центре истории 12-летний мальчик, подавший в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь. Безупречный пример того, почему фраза ребёнка "Я не просил себя рожать", брошенная родителю, крайне справедлива. Режиссёр поднимает вопрос детской бедности через призму родительского эгоизма и безответственности.

"Маленькие женщины" (2019, реж. Грета Гервиг)

История взросления сестёр через их опыт любви, творчества и свободы.

Это наглядный пример того, что снять фильм по книге и не получить обвинений в несоответствии декораций и костюмов духу времени оригинала – возможно, вопрос лишь в мастерстве режиссёра. И как же символично, что лучше всего с этой задачей справилась именно женщина.

"Прощание" (2019, реж. Лулу Ван)

В картине рассказывается история китайской семьи, показания через конфликт поколений, а также западной и восточной культур. Режиссёр ставит вопрос о том, так ли важна личная честность, когда появляется необходимость в коллективном сострадании.

"Портрет девушки в огне" (2019, реж. Селин Сбямма)

На редкость чувственная и очень эмоционально глубокая историческая драма о художнице и модели. Говорить подробнее не стоит, отметив только, что это именно тот случай, когда снято женщиной для женщины.

"Земля кочевников" (2020, реж. Хлом Чжао)

Потеряв работу и дом, главная героиня отправляется в путешествие по Западной Америке на своём фургоне. Режиссёр показала кочевой образ жизни без романтизации и прекрас, а также талантливо изоьрпщила на экране потерю и поиск смысла в эпоху тотальной нестабильности.

"Солнце моё" (2022, реж. Шарлотт Уэллс)

Повзрослевшая дочь вспоминает своё путешесивие с отцом в детстве, перелсмысливая их взаимоотношения. Мотивы родительства, памяти, взросления и утраты показаны режиссёром через мозаичгый тип повествования. Лента стала одной из самых оьсуждаемых картин последних лет в контексте авторского независимого кино.