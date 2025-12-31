Врач-диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что капуста обладает противораковыми свойствами.
По мнению специалиста, капуста различных сортов особенно полезна для людей старше 50 лет, так как этот диетический овощ способствует омоложению, насыщен витаминами и антиоксидантами.
«Важно подчеркнуть, что именно капуста содержит вещества, которые защищают наш организм от развития онкологических заболеваний. В частности, в капусте много сульфорафана, который является противораковым компонентом. Именно благодаря ему предотвращается формирование раковых очагов», — отметил врач.
Кроме того, диетолог добавил, что этот овощ снижает риск возникновения женских заболеваний мочеполовой системы.
Оставить комментарий