По мнению специалиста, капуста различных сортов особенно полезна для людей старше 50 лет, так как этот диетический овощ способствует омоложению, насыщен витаминами и антиоксидантами.

«Важно подчеркнуть, что именно капуста содержит вещества, которые защищают наш организм от развития онкологических заболеваний. В частности, в капусте много сульфорафана, который является противораковым компонентом. Именно благодаря ему предотвращается формирование раковых очагов», — отметил врач.

Кроме того, диетолог добавил, что этот овощ снижает риск возникновения женских заболеваний мочеполовой системы.