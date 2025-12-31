Baltijas balss logotype
«Раздача» пенсий, язык, скандалы и выборы. Чего ждать в 2026-м? 1 964

Дата публикации: 31.12.2025
Год обещает быть в политическом смысле очень горячим.

Идут последние часы 2025-го и вскоре в свои права вступит 2026-ой - год выборов в Сейм. С учетом ожидающейся острейшей конкуренции "за место под солнцем" (то есть в новом Сейме), можно не сомневаться, что предвыборная кампания развернется уже в январе и дальше обстановка будет только накаляться.

Хотя Силине удалось избежать правительственного кризиса и даже укрепить коалицию (теперь в ней уже будет 54 депутата вместо 52), очевидно, что "зеленые крестьяне" продолжат играть роль "бунтовщиков" и периодически блокироваться с оппозицией. Такому поведению во многом способствовали "прогрессивные", которые написали заявление в прокуратуру на министра земледелия Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян) по поводу якобы необоснованной госпомощи компаниям по деревообработке. Очевидно, что скандал "по делу деревообработки" в следующем году будет набирать обороты и даже может привести к отставке министра.

Ясно, что с учетом выборов политики правого толка продолжат педалировать "языковой вопрос" - речь идет о попытках полностью выдавить русский язык из публичной сферы и из даже неформального общения в бывших "русских" школах.

По слухам, политики, в том числе и правящие, памятую о выборах, попытаются начать дискуссию о... "раздаче" пенсий - по примеру Эстонии и Литвы, где жителям предоставили право выбрать (хотя бы частично) свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

В общем, следующий год станет... бурей перед затишьем, поскольку затем два года в Латвии пройдут без выборов: следующие выборы - в самоуправления и в Европарламент, - только в 2029-м.

#выборы #скандалы #коалиция #пенсии #оппозиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го декабря

    Нам обещано три года тихого гниения. Даже не знаю, радоваться ли...

    17
    1

