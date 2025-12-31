Идут последние часы 2025-го и вскоре в свои права вступит 2026-ой - год выборов в Сейм. С учетом ожидающейся острейшей конкуренции "за место под солнцем" (то есть в новом Сейме), можно не сомневаться, что предвыборная кампания развернется уже в январе и дальше обстановка будет только накаляться.

Хотя Силине удалось избежать правительственного кризиса и даже укрепить коалицию (теперь в ней уже будет 54 депутата вместо 52), очевидно, что "зеленые крестьяне" продолжат играть роль "бунтовщиков" и периодически блокироваться с оппозицией. Такому поведению во многом способствовали "прогрессивные", которые написали заявление в прокуратуру на министра земледелия Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян) по поводу якобы необоснованной госпомощи компаниям по деревообработке. Очевидно, что скандал "по делу деревообработки" в следующем году будет набирать обороты и даже может привести к отставке министра.

Ясно, что с учетом выборов политики правого толка продолжат педалировать "языковой вопрос" - речь идет о попытках полностью выдавить русский язык из публичной сферы и из даже неформального общения в бывших "русских" школах.

По слухам, политики, в том числе и правящие, памятую о выборах, попытаются начать дискуссию о... "раздаче" пенсий - по примеру Эстонии и Литвы, где жителям предоставили право выбрать (хотя бы частично) свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

В общем, следующий год станет... бурей перед затишьем, поскольку затем два года в Латвии пройдут без выборов: следующие выборы - в самоуправления и в Европарламент, - только в 2029-м.