Датская госпочта РostNord бесперебойно доставляла письма на протяжении 400 лет, но больше этого делать не будет - датчане почти тотально перешли на имейлы.

Почтовая служба Дании навсегда прекращает доставку бумажных писем. В канун нового года компания PostNord завершает предоставление услуги, запущенной в 1624 году. С 2026-ого она будет заниматься исключительно послыками. Причина проста: тотальная цифровизация датского общества сделала классическую переписку нерентабельной для госпочты.

Там сообщили, что пик обмена письмами в Дании пришелся на 2000 год (тогда датчане отправляли полтора миллиарда конвертов), но с тех пор объемы упали на 90 с лишним процентов. Хотя PostNord уходит из этого сегмента, датское законодательство гарантирует право граждан отправлять и получать бумажные письма. Ими с января займется частная служба доставки Dao.

В сходном направлении движутся и почтовые службы других стран. В Германии и Польше, к примеру, сокращают численность персонала, работающего с письмами.

Символом перемен в госпочте Дании стал демонтаж 1500 культовых красных почтовых ящиков. Компания выставила их продажу: ящики разошлись за три часа.