Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Плата за лечение. Опять Латвия среди антилидеров 2 1167

Политика
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Плата за лечение. Опять Латвия среди антилидеров

Жителям нашей страны приходится очень сильно доплачивать из своего кармана за медицинскую помощь.

Как известно, очереди к врачам и особенно на плановые операции по квотам растягиваются даже не на месяцы, а на годы. Причина очевидка: нехватка бюджетного финансирования. Это подтверждает и статистика - соответствующие данные в социальных сетях привел эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

Итак, согласно официальным данным ЕС, Латвия по размеру финансирования здравоохранения (в процентном соотношении к ВВП) занимает одно из последних мест в Евросоюзе.

Так Латвия тратит на медицину всего 4,34% по отношению к ВВП. А, к примеру, Германия - 10,09% от ВВП, Франция - 9,71%. Хотя доходы жителей этих стран в разы больше, чем у латвийцев.

Отметим, что и наши балтийские соседи хоть и не намного, но все-таки опережают Латвию по объему финансирования здравоохранения: Литва - 4,93%, а Эстония - 5,67%.

Стоит ли удивляться, что при этом Латвия входит в список тех стран ЕС, жители которых очень много тратят (доплачивают) своих средств на оплату медицинских услуг. По этому показателю мы занимаем третье место - больше нас из своего кармана тратят на лечение только жители Мальты и Болгарии.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Латвия #бюджет #финансирование #экономика #Евросоюз #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
1
7
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    Можно назвать это отрицательным достижением, как буржуазная пропаганда называет вымирание населения или экономический кризис- отрицательным ростом. "Опять Латвия среди отрицательных лидеров" - звучит как достижение.

    13
    1
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    А Затлерс ниже говорит,что все офигительно практически,а куда не плюнь,Латвия везде хуже всех в ЕС,да даже в мире.😈

    21
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скоро выборы: работникам избирательных участков повысят оплату труда
Изображение к статье: Латвия начинает работу в Совете Безопасности ООН: что там будет делать
Изображение к статье: Национальные особенности затягивания пояса: в Латвии урежут повседневные траты Эксклюзив!
Изображение к статье: «Раздача» пенсий, язык, скандалы и выборы. Чего ждать в 2026-м? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео