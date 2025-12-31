Жителям нашей страны приходится очень сильно доплачивать из своего кармана за медицинскую помощь.

Как известно, очереди к врачам и особенно на плановые операции по квотам растягиваются даже не на месяцы, а на годы. Причина очевидка: нехватка бюджетного финансирования. Это подтверждает и статистика - соответствующие данные в социальных сетях привел эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

Итак, согласно официальным данным ЕС, Латвия по размеру финансирования здравоохранения (в процентном соотношении к ВВП) занимает одно из последних мест в Евросоюзе.

Так Латвия тратит на медицину всего 4,34% по отношению к ВВП. А, к примеру, Германия - 10,09% от ВВП, Франция - 9,71%. Хотя доходы жителей этих стран в разы больше, чем у латвийцев.

Отметим, что и наши балтийские соседи хоть и не намного, но все-таки опережают Латвию по объему финансирования здравоохранения: Литва - 4,93%, а Эстония - 5,67%.

Стоит ли удивляться, что при этом Латвия входит в список тех стран ЕС, жители которых очень много тратят (доплачивают) своих средств на оплату медицинских услуг. По этому показателю мы занимаем третье место - больше нас из своего кармана тратят на лечение только жители Мальты и Болгарии.