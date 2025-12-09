Baltijas balss logotype
Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов 0 290

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Германия одобрит пакет военных заказов на 52 миллиарда евро.

Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg.

«На следующей неделе немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик.

Читайте нас также:
#США #Европа #безопасность #Фридрих Мерц #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

