Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg.

«На следующей неделе немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик.