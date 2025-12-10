Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог указала на продукт, который не рекомендуется гипертоникам 0 371

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог указала на продукт, который не рекомендуется гипертоникам

Нутрициолог Ирина Козлачкова утверждает, что людям, страдающим гипертонией, следует избегать употребления квашеной капусты.

 

«В данном продукте содержится значительное количество соли. Избыточное количество соли может привести к задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления», — поясняет эксперт.

Кроме того, нутрициолог отмечает, что квашеную капусту в ограниченных количествах следует употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как она может спровоцировать повышенное газообразование.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли употреблять какао перед сном?
Изображение к статье: Диетолог назвал предельно допустимое содержание сахара в продуктах
Изображение к статье: Неожиданно, эти продукты не стоит сочетать с мандаринами
Изображение к статье: Оптимальные продукты для укрепления иммунной системы, нормализации работы кишечника и борьбы с депрессией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: 16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео