Тайны идеального кофе: ученые раскрыли метод, который улучшает вкус

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тайны идеального кофе: ученые раскрыли метод, который улучшает вкус

Чашечка ароматного кофе по утрам — это то, без чего сложно представить начало дня? Исследователи выяснили, как сделать напиток более вкусным в домашних условиях, не прибегая к дорогим устройствам.

 

Группа ученых из Орегонского университета в своем недавнем исследовании установила, что кофейные зерна с повышенной внутренней влажностью создают меньше статического электричества. Это приводит к более насыщенному эспрессо и экономии кофе.

Как проводилось исследование?

В ходе эксперимента ученые измеряли уровень статического электричества, возникающего при измельчении различных кофейных зерен с разной степенью обжарки. Связи между статическим электричеством и страной происхождения кофе или методом обработки не было обнаружено. Однако исследователей поразило наличие другой связи — между электризацией и уровнем влаги, цветом обжарки и размером частиц.

Таким образом, меньшее количество электричества генерировалось при более высоком содержании влаги в кофе и при более крупном помоле. Команда также заметила различия в статическом электричестве, вырабатываемом кофе светлой и темной обжарки.

Ученые выяснили, что при помоле с добавлением воды экстракция происходит медленнее, и кофе из одинаковых зерен получается более крепким. Кроме того, помол с водой улучшает однородность напитка.

Как добиться идеального вкуса?

Исследователи уверены, что для достижения более насыщенного и крепкого вкуса следует добавить небольшое количество питьевой воды к зернам перед их измельчением. Также добавление влаги во время помола способствует более плотному укладыванию зерен, что уменьшает их слипание.

«Влажность, будь то остаточная влага в обжаренном кофе или внешняя влага, добавленная во время помола, влияет на уровень заряда. Вода не только снижает статическое электричество и, как следствие, уменьшает беспорядок во время помола, но и может значительно повлиять на интенсивность напитка и на возможность получения более высоких концентраций приятных вкусовых качеств», — заявил старший автор исследования, химик-исчислитель из Университета Орегона доктор Кристофер Хендон.

Этот лайфхак лучше всего подходит для методов заваривания, которые требуют заливания кофе водой и нагревания на плите, например, в турке или гейзерной кофеварке. Однако данный прием не будет эффективен для таких методов, как френч-пресс, когда кофе заливается горячей водой.

Видео