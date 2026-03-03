Baltijas balss logotype
Платите и ждите? Разруха начинается в головах домоуправов Риги 1 2775

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Платите и ждите? Разруха начинается в головах домоуправов Риги

«В нашем подъезде постоянно стоит какой-то неприятный запах, выщерблены ступеньки, плохое освещение и т. д. — помещение давно нуждается в серьезном ремонте. Представитель управляющей компании на все вопросы отвечает «вот соберем достаточно средств, тогда сделаем».

Но никаких сроков, никаких цифр, вообще никакой информации нет. Можно ли как-то воздействовать на них? Какие юридические рычаги для этого можно задействовать? Читательница bb.lv»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

Домоуправ должен

В Латвии главными регулирующими актами в подобных вопросах являются Закон об управлении жилыми домами, Закон о квартирной собственности и правила Кабинета министров № 907. И если управляющий проявляет пассивность (возможно, граничащую с нарушением закона), с юридической точки зрения у совладельцев дома имеется довольно широкий спектр инструментов воздействия.

Так, согласно требованиям упомянутых регламентирующих актов, управляющий обязан осуществлять обязательные действия по управлению домом (то есть, это его обязанность, а не «вопрос доброй воли»). Это включает в себя, в частности:

  • санитарное обслуживание; запах из подвала говорит о нарушении санитарных норм - возможно, повреждена канализация, отсутствие вентиляции и т.д.

  • содержание дома: поврежденные лестницы и падающая штукатурка могут быть сигнализировать об изношенности конструкций; это, равно как и плохое освещение - нарушение требований безопасности.

В ситуациях, угрожающих здоровью и безопасности людей, управляющий не может оправдываться «нехваткой денег»: в отношении аварийных ситуаций или обязательных работ подобные «аргументы» не действуют.

Далее: у совладельцев дома есть безусловное право на получение информации. Они имеют право потребовать:

  • Домовое дело, где должны содержаться акты визуальной проверки. Каждый год управляющий должен проводить обследование дома и составлять акт дефектов.

  • Информацию - сколько денег накоплено

  • График плановых ремонтных работ (правила КМ № 408).

Соответственно, ответ «соберем достаточно средств, тогда сделаем» юридически некорректен.

Возможные практические шаги

  1. Написать коллективное официальное письмо управляющему, подписанное от нескольких собственников квартир (то есть, зафиксировать проблему и потребовать конкретный план ремонтных работ в течение 15-30 дней).

  2. Если нахождение в местах общего пользования (в данном случае на лестничной клетке) по каким-либо причинам становится опасным, следует сообщить об этом в стройуправу своего самоуправления. Цель — получить заключение о техническом состоянии здания, обязывающее провести ремонт.

  3. По поводу запахов, плесени и т. д. стоит обратиться в Инспекцию здоровья, чтобы зафиксировать факты антисанитарии.

  4. Если управляющий хронически проявляет пассивность (возможно, даже на грани нарушения закона) и избегает коммуникации - принять на общем собрании собственников квартир решение о проведении аудита и/или смене обслуживающей компании (или физического лица). Взять под контроль фонд домовых накоплений.

  5. В ряде случаев может помочь полиция самоуправления, которая имеет право оштрафовать управляющих за несоблюдение Городских правил содержания зданий. Также можно обратиться к специалистам Департамента жилья и окружающей среды за консультацией о деятельности конкретного управляющего.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
