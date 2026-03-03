«В нашем подъезде постоянно стоит какой-то неприятный запах, выщерблены ступеньки, плохое освещение и т. д. — помещение давно нуждается в серьезном ремонте. Представитель управляющей компании на все вопросы отвечает «вот соберем достаточно средств, тогда сделаем».

Но никаких сроков, никаких цифр, вообще никакой информации нет. Можно ли как-то воздействовать на них? Какие юридические рычаги для этого можно задействовать? Читательница bb.lv»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

Домоуправ должен

В Латвии главными регулирующими актами в подобных вопросах являются Закон об управлении жилыми домами, Закон о квартирной собственности и правила Кабинета министров № 907. И если управляющий проявляет пассивность (возможно, граничащую с нарушением закона), с юридической точки зрения у совладельцев дома имеется довольно широкий спектр инструментов воздействия.

Так, согласно требованиям упомянутых регламентирующих актов, управляющий обязан осуществлять обязательные действия по управлению домом (то есть, это его обязанность, а не «вопрос доброй воли»). Это включает в себя, в частности:

санитарное обслуживание; запах из подвала говорит о нарушении санитарных норм - возможно, повреждена канализация, отсутствие вентиляции и т.д.

содержание дома: поврежденные лестницы и падающая штукатурка могут быть сигнализировать об изношенности конструкций; это, равно как и плохое освещение - нарушение требований безопасности.

В ситуациях, угрожающих здоровью и безопасности людей, управляющий не может оправдываться «нехваткой денег»: в отношении аварийных ситуаций или обязательных работ подобные «аргументы» не действуют.

Далее: у совладельцев дома есть безусловное право на получение информации. Они имеют право потребовать:

Домовое дело, где должны содержаться акты визуальной проверки. Каждый год управляющий должен проводить обследование дома и составлять акт дефектов.

Информацию - сколько денег накоплено

График плановых ремонтных работ (правила КМ № 408).

Соответственно, ответ «соберем достаточно средств, тогда сделаем» юридически некорректен.

Возможные практические шаги