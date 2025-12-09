В первой половине XX века, а также в его середине, еда не пользовалась таким вниманием, как сегодня. Тем не менее, гастрономические предпочтения и привычки могли многое рассказать о человеке, особенно если речь идет о фигурах, сыгравших ключевую роль в мировой политике. Какие блюда украшали столы союзников-победителей: советского генералиссимуса Иосифа Сталина, американского президента Франклина Рузвельта и британского премьера Уинстона Черчилля?

Иосиф Сталин

Среди любимых блюд Сталина можно выделить грузинскую кухню, вино хванчкара и икру. Несмотря на множество гастрономических предпочтений, его часто описывают как аскета. Вождь не был гурманом и не увлекался излишествами — это факт, который хорошо известен. Сталин предпочитал простую еду и на протяжении долгих лет питался блюдами, которые ему доставляли из столовой. Меню было достаточно скромным: гречневая каша с маслом, отварное мясо, птица, свежие овощи и зелень, картошка, а также традиционные русские супы, такие как борщ и щи. Кстати, щи, особенно их зимний, замороженный, суточный вариант, были его настоящей страстью.

Сталин также любил свежую рыбу, которую даже разводили специально для него, и ему доставляли из Сибири нельму. Он ценил кетовую икру, дунайскую и керченскую сельдь, а также копченого рыбца и шемаю.

Застолья на «ближней даче», расположенной в бывшем Цековском доме отдыха в Волынском, под Москвой, стали известными. Сталин приезжал сюда после работы в Кремле, и дорога занимала всего 15-20 минут. Обычно он собирался в большой компании. На столе всегда были закуски, супы в фарфоровых супницах и вторые блюда. После этого обслуживающий персонал покидал столовую, и гости сами накладывали себе еду. Обязательным элементом были разнообразные вина, преимущественно грузинские, такие как хванчкара, киндзмараули, мукузани, саперави и цинандали, а также армянские вина. Сталин пил очень умеренно, всегда из своей отдельной бутылки, которую мог растянуть на несколько дней. При этом он поощрял возлияния своих гостей.

В начале 40-х годов, когда Сталин отдыхал на даче в Сочи, где работали повара из Абхазии, он начал интересоваться закавказской кухней. Это было своего рода возвращение к корням. Биографы генералиссимуса отмечают, что после встречи союзников в Тегеране в 1943 году он стал особенно увлекаться восточной кухней. На официальных встречах для него готовили специальные блюда, например, в Ялте в 1945 году это был плов.

Грузинские и восточные блюда часто становились основой праздничных застолий или обедов в выходные дни.

Франклин Рузвельт

Американский президент отличался неприхотливостью в еде. Его жена не была большой любительницей кулинарии, а Великая Депрессия не способствовала формированию гурманских привычек. Кроме того, Рузвельт придерживался диеты по рекомендациям врачей. Учитывая последствия полиомиелита, он страдал от гипертонии, хронической сердечной недостаточности и бронхита, что также влияло на его питание. Поэтому на всех официальных обедах, включая встречи с союзниками, учитывались рекомендации по питанию для президента.

Франклин Рузвельт любил супы, рыбу, сыр, жареное мясо и пудинги. Он вошел в историю кулинарии как тот, кто поднял хот-дог до уровня президентской и королевской кухни, предложив его королю Британии Георгу VI на встрече в Белом доме в 1939 году.

Кроме того, он любил жареный сыр, омлеты и фруктовые кексы.

Уинстон Черчилль

В отличие от Сталина и Рузвельта, Уинстон Черчилль действительно любил поесть и уделял этому процессу много внимания. Он также ценил хороший алкоголь. Интересно, что в вопросах гастрономии Черчилль был полной противоположностью Сталину: тот был неприхотлив в еде и мало ел, но любил компанию за столом. Черчилль же предпочитал вкусную и обильную еду, но часто ел в одиночестве.

На завтрак премьер-министр обычно начинал с дыни, затем следовал омлет или яичница, а после — мясное блюдо. Завершал трапезу чашкой кофе и тостом с джемом.

Премьер-министр предпочитал французскую кухню и очень любил устрицы, фуа-гра, супы и соусы. Британская кухня также не оставалась без внимания: на его столе часто можно было увидеть йоркширский пудинг, ростбиф, дичь и знаменитый английский сыр стилтон.

Однако немецкие блюда ему не нравились: он не ел ни солонину, ни квашеную капусту с жирными колбасками, ни мармелад.

Алкоголь занимал немалое место в жизни Уинстона Черчилля. Его пристрастие к коньяку было известно всему миру. Любители коктейля Драй Мартини (джин + сухой вермут) рассказывают о премьерском варианте этого напитка: нужно налить в бокал джин и бросить взгляд на бутылку вермута, стоящую в дальнем углу кабинета. Черчилль также любил шампанское Pol Roger и шотландский виски. Современники утверждают, что премьер часто пил воду с несколькими каплями виски.

Кроме того, он был большим поклонником кофе, который употреблял большими кружками несколько раз в день. Еще одной его страстью были жирные сливки, которые он ел без добавок, как десерт или завершение трапезы.

Удивительно, как при такой диете ему удалось дожить до 90 лет и сохранять при этом хорошую работоспособность.