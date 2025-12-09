Baltijas balss logotype
Как оставленный на зарядке телефон может стать причиной пожара 0 331

Дом и сад
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Что именно может загореться: зарядное устройство или мобильный телефон?

 

Наиболее часто причиной возгораний оказывается зарядное устройство.

«Зарядное устройство, которое остается в розетке, даже если не подключено к телефону, продолжает потреблять электричество, — пояснил начальник центра безопасности Денис КРЮК. — В сети могут происходить скачки напряжения, что может привести к задымлению или даже возгоранию зарядного устройства.

Поэтому рекомендуется заряжать устройства в дневное время и под наблюдением. Как только техника полностью заряжена, необходимо отключать и само зарядное устройство», — добавил он.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
