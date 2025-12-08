Baltijas balss logotype
Оптимальные продукты для укрепления иммунной системы, нормализации работы кишечника и борьбы с депрессией

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.12.2025
Изображение к статье: Оптимальные продукты для укрепления иммунной системы, нормализации работы кишечника и борьбы с депрессией

Польза так называемых ферментированных продуктов давно признана не только специалистами в области диетологии и медицины, но и самими потребителями, которые убедились в их эффективности на собственном опыте. Однако перечень преимуществ этих продуктов продолжает расти.

 

Ферментированные продукты образуются под воздействием пищевых бактерий, что придаёт им новые вкусовые качества и полезные свойства. К таким продуктам относятся квашеные овощи и кисломолочные изделия. Благодаря молочнокислым бактериям (лактобактериям), содержащимся в этих продуктах, поддерживается здоровая микрофлора кишечника, что, в свою очередь, способствует укреплению иммунной системы и предотвращению различных заболеваний.

К этим полезным лечебно-профилактическим свойствам учёные из Виргинского университета (США) добавили ещё одно — защиту от стресса и депрессивных состояний. Поскольку квашеная капуста и йогурты являются наиболее распространёнными ферментированными продуктами, исследователи использовали их в эксперименте с лабораторными мышами.

В ходе исследования авторы изучили влияние пробиотических бактерий — лактобацилл на организм животных. Результаты показали, что они положительно влияют на иммунный медиатор гамма-интерферон, который отвечает за реакцию организма на стресс, тем самым предотвращая развитие депрессии.

Учёные надеются, что результаты их работы не только расширят перечень преимуществ ферментированной пищи, но и найдут практическое применение. Эти данные могут быть полезны для создания специального рациона, богатого квашеными овощами и кисломолочными продуктами, для профилактики и лечения различных психических расстройств.

Видео