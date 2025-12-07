Хотите узнать, как сделать селедочное масло в домашних условиях? Если да, то мы поделимся с вами этим рецептом прямо сейчас! Сначала мы рассмотрим классический вариант, а затем и его «вариации», которые ничуть не уступают традиционному. Кстати, селедочное масло отлично подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола: ваши близкие и гости будут в полном восторге!

Происхождение селедочного масла

Многие ошибочно полагают, что это блюдо появилось в СССР. Мол, селедочное масло — это продукт из доступных ингредиентов, а его вкус просто восхитителен. В общем, это гениальное решение для улучшения не слишком разнообразного рациона советских граждан!

Тем не менее, называть селедочное масло «изобретением с нуля» было бы неверно. Еще до революции в ресторанах столицы подавали холодные закуски с использованием сливочного масла и анчоусов. Причем существовало несколько вариантов с различными добавками! Позже, когда страна справилась с последствиями революционных изменений и гражданской войны, кулинары вновь обратили внимание на повседневную жизнь, включая гастрономические аспекты. С анчоусами тогда было сложно, но дешевой селедки было предостаточно. И вот кому-то пришла в голову простая идея использовать эту любимую всеми рыбку в качестве ингредиента для закусочного масла. Результат, как принято говорить, превзошел все ожидания.

Рецепт селедочного масла в домашних условиях

Теперь давайте перейдем к рецепту приготовления селедочного масла. Он невероятно прост и доступен! Вам понадобится филе слабосоленой сельди (в пропорции 2:1) и качественное сливочное масло (1 часть). То есть, на 200 г рыбы потребуется 100 г масла.

Что касается масла, выберите то, которое изготовлено из натуральных сливок, без растительных добавок. Его следует нарезать кубиками и оставить на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

Слабосоленую сельдь лучше всего купить в виде целой тушки и разделать ее самостоятельно. Так она будет более нежной и вкусной. Если вы не уверены в своих силах или не хотите заниматься этой задачей, можно приобрести готовое филе. Выбирайте лучшее из доступного, от проверенного производителя. Филе следует либо очень мелко нарезать, либо пропустить через мясорубку с крупной решеткой, а затем тщательно перемешать с маслом.

Еще проще — поместить оба ингредиента в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Затем приправьте селедочное масло молотым перцем или мускатным орехом, перемешайте, переложите в банку с крышкой и уберите в холодильник, чтобы оно застыло.

Кстати, если у вас сохранилась знаменитая «Книга о вкусной и здоровой пище» с советских времен, вы без труда найдете там закуску под названием «Сельдь, протертая со сливочным маслом». Если судить по составу ингредиентов, это тоже селедочное масло! Только, возможно, с более выраженным рыбным вкусом: на целую селедку предлагается использовать лишь 50 г масла. Поэтому, если вы хотите получить закуску с меньшим содержанием молочного жира, попробуйте именно этот рецепт.