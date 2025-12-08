Baltijas balss logotype
«Спасибо не скажет»: эксперты назвали продукты, вредящие печени

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Спасибо не скажет»: эксперты назвали продукты, вредящие печени

Существуют продукты, негативно влияющие на функционирование печени: к ним относятся жирные виды мяса (свинина, баранина, утка и гусь), а также сладости и мучные изделия. О вредной пище рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

 

На здоровье печени особенно пагубно влияют консервы, фастфуд и полуфабрикаты, содержащие большое количество соли, стабилизаторов и консервантов. Безусловно, готовая еда представляет собой удобное решение, но здоровье важнее. Тем более, что на печень уже ложится серьезная нагрузка — постарайтесь не добавлять ей лишних проблем.

Также к вредным продуктам относятся те, что содержат много животного жира. К ним относятся сливочное масло и маргарин, сало, колбасы и сосиски.

С фруктами, которые обычно считаются полезными, ситуация не так однозначна: избыток фруктозы может спровоцировать жировое перерождение печени. Поэтому важно соблюдать меру и по возможности выбирать несладкие ягоды.

Сахар крайне вреден для печени, так как его избыточное потребление приводит к повышению уровня глюкозы в крови. В результате это может вызвать ту же жировую болезнь. Поэтому следует минимизировать употребление белого сахара, пакетированных соков, газированных напитков, шоколада, тортов и других десертов.

Однако наиболее опасен для печени алкоголь — он разрушает клетки органа и может привести к фиброзу, который со временем грозит развитием цирроза.

