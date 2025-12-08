Радиомикрофоны, ушные мониторы и другие устройства, используемые для создания программ и проведения специальных мероприятий (PMSE), в дальнейшем можно будет применять без индивидуальных разрешений на использование радиочастот, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ООО Elektroniskie sakari.

С 5 декабря 2025 года вступили в силу поправки в Национальный план распределения радиочастот (NRFP), которые вносят изменения в порядок использования радиочастот и упрощают повседневные процессы для пользователей различных радиоустройств.

Цель поправок — повысить эффективность использования частот, адаптировать латвийское регулирование к последним европейским стандартам и снизить административную нагрузку. Поправки разработаны на основе технической оценки и предложений, подготовленных Elektroniskie sakari — государственного оператора, управляющего радиочастотным спектром и нумерацией в Латвии.

Как указывают в Elektroniskie sakari, устройства PMSE теперь можно будет использовать на основании совместного распределения радиочастот, что означает более простой порядок их эксплуатации и отсутствие дополнительных расходов, связанных с рассмотрением заявок на индивидуальные разрешения и обеспечением электромагнитной совместимости (ЭМС).

Исключение составляют случаи, когда PMSE-устройства работают в частотном диапазоне от 1350 до 1400 МГц — здесь индивидуальное разрешение по-прежнему будет необходимо.

От индивидуальных разрешений также освобождаются мобильные и переносные радиоустройства, используемые в частных сетях наземной подвижной связи. Для их применения в дальнейшем потребуется только разрешение на использование сети наземной мобильной радиосвязи.

В Elektroniskie sakari подчёркивают, что изменения означают меньше формальностей и упрощение повседневной работы для пользователей раций, поскольку устройства будут работать на основе совместного распределения частот.

Кроме того, компания продолжает обеспечивать технический надзор за радиоканалами, включая электромагнитную совместимость, управление спектром и устранение помех — независимо от количества устройств, работающих на конкретном канале. По этой причине ежемесячная плата за ЭМС не меняется, поскольку она относится к управлению спектром, а не к выдаче индивидуальных разрешений.

Поправки также включают в себя адаптацию ряда решений Европейской комиссии (ЕК), Европейской конференции администраций почт и электросвязи (CEPT) и Европейского центра защиты прав потребителей (ECC Latvia), которые устанавливают обновлённые технические требования для различных групп радиоустройств. Среди них — изменения в регулировании ультраширокополосных технологий, новые условия для систем беспроводного доступа, обновлённые технические нормы для устройств малого радиуса действия, а также уточнённые правила для наземных станций спутниковой связи и включение в регулирование Латвии результатов Всемирной конференции радиосвязи 2023 года.

Для обеспечения доступа к Национальному плану распределения радиочастот Латвии Elektroniskie sakari разработали цифровой обозреватель плана. Он предоставляет пользователям радиосвязи доступ к распределению радиочастот по службам, системам и соответствующим нормативным актам в одном месте.

В обозревателе уже доступна информация, включённая в NRFP, в том числе распределение радиочастот между службами радиосвязи и системами, примечания к международным радиорегламентам, интерфейсы радиосвязи и ссылки на решения ЕК и CEPT.

Elektroniskie sakari — это государственное капитальное общество, обеспечивающее управление ограниченными государственными ресурсами — радиочастотным спектром и нумерацией. Управление радиочастотным спектром включает планирование и мониторинг радиочастотного спектра.