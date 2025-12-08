Страна является лидером по добыче в Африке и входит в ОПЕК.

Нигерийская комиссия по регулированию нефтяной отрасли (NUPRC) объявила о проведении раунда лицензирования.

Новый раунд лицензирования, в ходе которого правительство предоставляет компаниям права на разведку и добычу нефти на конкурсной основе, продлится около 6 месяцев. Отмечается, что Комиссия отдает приоритет техническим компетенциям, финансовым возможностям и реальным планам развития.

Основная цель – увеличить запасы нефти и природного газа в стране за счет активной разведки и разработки месторождений. Также ожидается, что удастся привлечь инвестиции в размере 10 млрд долл. США.

На торги выставлены нефтегазовых 50 блоков, из которых:

-5 находятся на суше,

-19 – расположены на мелководье,

-15 – на границе шельфа,

-1 – на большой глубине.

NUPRC обработала тысячи километров 2D- и 3D-сейсмических данных, получив более четкие изображения нефтегазоносных систем и снизив уровень неопределенности, которая раньше мешала принимать решения о разведке. Последняя ведется и в дельте Нигера:

По прогнозам NUPRC, в течение следующего 10-летия добыча нефти в стране может увеличиться примерно на 2 млрд барр. Если все предложенные месторождения будут введены в эксплуатацию, суточный объем добычи составит 400 тыс. барр.

По словам главы NUPRC Г. Комолафе, с начала этого года было утверждено 46 планов по разработке месторождений, количество действующих буровых установок превысило 60, а добыча сырой нефти выросла до 1,71 млн барр./сутки, достигнув пика в 1,83 млн барр.

Он также подчеркнул, что недавно принятые окончательные инвестиционные решения, в том числе выделение 5 млрд долл. США на проект Bonga North, 500 млн долл. США на проект Ubeta Gas и 2 млрд долл. США на проект HI Gas компании Shell, отражают возросшее доверие инвесторов к нефтегазовой отрасли Нигерии.

Нигерия считается лидером по добыче нефти в Африке и входит в ОПЕК. Около 20% нефти, которую импортируют США, приходится на эту страну. К 2030 г. местные власти планируют нарастить объемы внутренней добычи нефти до 4 млн барр./сутки. Кроме того, Нигерия обладает крупнейшими в Африке запасами природного газа – более 200 трлн фт3 (5,7 трлн м3) и является крупнейшим африканским экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Нефтегазовые мейджоры в последние годы снижают свое присутствие на суше страны и ориентируются на разработку шельфовых месторождений, поскольку уровень безопасности в море выше. Все дело в том, что ключевой нефтеносный районом Нигерии – дельта р. Нигер – не только обеспечивает значительную часть добычи углеводородов в стране, но и является одним из наиболее проблемных районов. Здесь сохраняется высокая активность группировок, занимающихся нелегальными врезками, кражей нефти и вандализмом, что регулярно приводит к потерям сырья и повреждению критической инфраструктуры. На фоне ухода крупных международных игроков на первый план выходят нигерийские компании, выкупающие их активы, и становящиеся ключевыми участниками освоения национальных нефтегазовых ресурсов.