Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нигерия распродает перспективные нефтяные месторождения иностранцам за 10 000 000 000 USD 0 153

Бизнес
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяная промышленность африканской страны находится в аварийном состоянии.

Нефтяная промышленность африканской страны находится в аварийном состоянии.

Страна является лидером по добыче в Африке и входит в ОПЕК.

Нигерийская комиссия по регулированию нефтяной отрасли (NUPRC) объявила о проведении раунда лицензирования.

Новый раунд лицензирования, в ходе которого правительство предоставляет компаниям права на разведку и добычу нефти на конкурсной основе, продлится около 6 месяцев. Отмечается, что Комиссия отдает приоритет техническим компетенциям, финансовым возможностям и реальным планам развития.

Основная цель – увеличить запасы нефти и природного газа в стране за счет активной разведки и разработки месторождений. Также ожидается, что удастся привлечь инвестиции в размере 10 млрд долл. США.

На торги выставлены нефтегазовых 50 блоков, из которых:

-5 находятся на суше,

-19 – расположены на мелководье,

-15 – на границе шельфа,

-1 – на большой глубине.

NUPRC обработала тысячи километров 2D- и 3D-сейсмических данных, получив более четкие изображения нефтегазоносных систем и снизив уровень неопределенности, которая раньше мешала принимать решения о разведке. Последняя ведется и в дельте Нигера:

STS61C-42-72.jpg

По прогнозам NUPRC, в течение следующего 10-летия добыча нефти в стране может увеличиться примерно на 2 млрд барр. Если все предложенные месторождения будут введены в эксплуатацию, суточный объем добычи составит 400 тыс. барр.

По словам главы NUPRC Г. Комолафе, с начала этого года было утверждено 46 планов по разработке месторождений, количество действующих буровых установок превысило 60, а добыча сырой нефти выросла до 1,71 млн барр./сутки, достигнув пика в 1,83 млн барр.

Он также подчеркнул, что недавно принятые окончательные инвестиционные решения, в том числе выделение 5 млрд долл. США на проект Bonga North, 500 млн долл. США на проект Ubeta Gas и 2 млрд долл. США на проект HI Gas компании Shell, отражают возросшее доверие инвесторов к нефтегазовой отрасли Нигерии.

Нигерия считается лидером по добыче нефти в Африке и входит в ОПЕК. Около 20% нефти, которую импортируют США, приходится на эту страну. К 2030 г. местные власти планируют нарастить объемы внутренней добычи нефти до 4 млн барр./сутки. Кроме того, Нигерия обладает крупнейшими в Африке запасами природного газа – более 200 трлн фт3 (5,7 трлн м3) и является крупнейшим африканским экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Нефтегазовые мейджоры в последние годы снижают свое присутствие на суше страны и ориентируются на разработку шельфовых месторождений, поскольку уровень безопасности в море выше. Все дело в том, что ключевой нефтеносный районом Нигерии – дельта р. Нигер – не только обеспечивает значительную часть добычи углеводородов в стране, но и является одним из наиболее проблемных районов. Здесь сохраняется высокая активность группировок, занимающихся нелегальными врезками, кражей нефти и вандализмом, что регулярно приводит к потерям сырья и повреждению критической инфраструктуры. На фоне ухода крупных международных игроков на первый план выходят нигерийские компании, выкупающие их активы, и становящиеся ключевыми участниками освоения национальных нефтегазовых ресурсов.

Читайте нас также:
#инвестиции #разведка #безопасность #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам
Изображение к статье: Радиомикрофоны и другие устройства можно будет использовать без разрешений на частоты
Изображение к статье: Tesla движется навстречу пожеланиям рынка. Иконка видео
Изображение к статье: Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео