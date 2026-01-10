Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийская госкомпания продает вагоны, построенные при Хрущеве, и локомотив времен Горбачева 3 5396

Бизнес
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская госкомпания продает вагоны, построенные при Хрущеве, и локомотив времен Горбачева

АО «Pasažieru vilciens» («Пассажирский поезд») выставил на аукцион с понижающимся шагом 58 вагонов электропоездов и один маневровый локомотив, свидетельствует информация на сайте электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.

В условиях аукциона указано, что на торги выставляются вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные вагоны, головные вагоны и прицепные вагоны (всего 58 единиц), а также локомотив TGM-40, срок эксплуатации которых завершён.

Вагоны электропоездов ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначены для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а вагоны серии ER2T — с 1986 по 1998 год как усовершенствованная модификация ER2.

В свою очередь, локомотив TGM-40 был произведён в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.

Планируется, что аукционы завершатся 27 января текущего года.

На предыдущих электронных аукционах было продано более 50 из 114 предложенных вагонов электропоездов на сумму почти 612 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), проинформировали в компании. Таким образом один вагон в среднем продавался по 12 тысяч евро. То есть по цене металлолома.

Читайте нас также:
#история #аукцион #ретро #электропоезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
3
3
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го января

    А что не сожгёте.)))))))))) Это же Советское наследие))))))))))По вашей переписанной истории-вас тааааак унижали, что слов нет....!!!!! Школы вам построили дороги, заводы , пароходы..... Учились на ролном языке!!!!!!!!!!!!!!! Все праздники национальные -вы празновали!!!!!! Таааак васокупировали, что слов нет!!!!! Пологаю, эти вагоны необходимо просто сжеч.....

    0
    0
  • JB
    Janis Berzin
    10-го января

    Его стоимость ниже цены металлолома, ибо неохраняемый электроподвижной состав разгромили разрушили.

    19
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Зачем об одной и той же хераборе постить дважды? Опохмелитесь уже что ли. 🙄

    21
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США предупредили о проблемах из-за «мусорной» нефти Венесуэлы
Изображение к статье: Rīgas brīvostas foto
Изображение к статье: Известно, сколько денег накопил новый глава airBaltic Хильден
Изображение к статье: В прошлом году в Рижском аэропорту пассажиры приобрели всего 63 ваучера на такси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео