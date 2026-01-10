АО «Pasažieru vilciens» («Пассажирский поезд») выставил на аукцион с понижающимся шагом 58 вагонов электропоездов и один маневровый локомотив, свидетельствует информация на сайте электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.

В условиях аукциона указано, что на торги выставляются вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные вагоны, головные вагоны и прицепные вагоны (всего 58 единиц), а также локомотив TGM-40, срок эксплуатации которых завершён.

Вагоны электропоездов ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначены для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а вагоны серии ER2T — с 1986 по 1998 год как усовершенствованная модификация ER2.

В свою очередь, локомотив TGM-40 был произведён в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.

Планируется, что аукционы завершатся 27 января текущего года.

На предыдущих электронных аукционах было продано более 50 из 114 предложенных вагонов электропоездов на сумму почти 612 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), проинформировали в компании. Таким образом один вагон в среднем продавался по 12 тысяч евро. То есть по цене металлолома.