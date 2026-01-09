Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В прошлом году в Рижском аэропорту пассажиры приобрели всего 63 ваучера на такси 0 252

Бизнес
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В прошлом году в Рижском аэропорту пассажиры приобрели всего 63 ваучера на такси
ФОТО: LETA

В прошлом году пассажиры приобрели 63 таксометровых ваучера в Рижском аэропорту, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе аэропорта.

В то же время с апреля 2024 года, когда в аэропорту была введена система таксометровых ваучеров, и до конца года пассажиры приобрели 122 таких ваучера.

В аэропорту пояснили, что данный сервис востребован лишь в незначительном объёме.

Одновременно в аэропорту подчеркнули, что за последние годы проблемы в сфере таксометровых услуг существенно сократились, а жалоб от пассажиров по этой теме не поступало.

Улучшению ситуации способствовал комплекс мероприятий по контролю и надзору за поставщиками таксометровых услуг, реализованный аэропортом совместно с Государственной полицией, а также расширение доступности услуг платформ совместных поездок. Например, в аэропорту оборудованы специальные зоны посадки для клиентов "Bolt", а в зонах долгосрочной парковки доступны автомобили каршеринга, отметили в аэропорту.

Также в аэропорту сообщили, что одним из новейших сервисов, предоставляющим пассажирам дополнительное удобство при выборе транспортной услуги, стали установленные в Рижском аэропорту терминалы самообслуживания "Bolt", с помощью которых пассажиры могут заказать поездку прямо на месте без использования мобильного приложения.

Ранее ЛЕТА уже сообщала, что в апреле 2024 года в центре обслуживания посетителей Рижского аэропорта началась продажа таксометровых ваучеров для поездок из аэропорта в центр города и в Пардаугаву.

Стоимость одного ваучера составляет 33,5 евро.

Пассажиры могут использовать ваучеры только в тех такси, которые получили специальные лицензии для работы на территории аэропорта. Эти такси находятся на первой линии у выхода из зала прилёта.

Зона действия ваучера ориентировочно охватывает территорию в центре Риги между улицами Кришьяня Валдемара, Сканстес, Лачплеша и Валмиерас до улицы Таллинас, а также территорию от ул. Карля Улманя до проспекта Курземес в Пардаугаве.

Ранее в аэропорту указывали, что ваучеры нельзя использовать в транспортных средствах других брендов или других перевозчиков.

Также сообщалось, что в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, проинформировали агентство ЛЕТА в пресс-службе аэропорта. По сравнению с допандемийным 2019 годом, в прошлом году количество обслуженных пассажиров в Рижском аэропорту было на 9% меньше.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии.

Читайте нас также:
#аэропорт #транспорт #такси #путешествия #технологии #пассажиры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Известно, сколько денег накопил новый глава airBaltic Хильден
Изображение к статье: В единой столице Германии начался новый финансовый год. Иконка видео
Изображение к статье: Национальную валюту можно копить - но только зачем. Иконка видео
Изображение к статье: Завод по производству артиллерийских снарядов стоимостью в сотни миллионов может быть запущен к 2028 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео