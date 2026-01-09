В прошлом году пассажиры приобрели 63 таксометровых ваучера в Рижском аэропорту, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе аэропорта.

В то же время с апреля 2024 года, когда в аэропорту была введена система таксометровых ваучеров, и до конца года пассажиры приобрели 122 таких ваучера.

В аэропорту пояснили, что данный сервис востребован лишь в незначительном объёме.

Одновременно в аэропорту подчеркнули, что за последние годы проблемы в сфере таксометровых услуг существенно сократились, а жалоб от пассажиров по этой теме не поступало.

Улучшению ситуации способствовал комплекс мероприятий по контролю и надзору за поставщиками таксометровых услуг, реализованный аэропортом совместно с Государственной полицией, а также расширение доступности услуг платформ совместных поездок. Например, в аэропорту оборудованы специальные зоны посадки для клиентов "Bolt", а в зонах долгосрочной парковки доступны автомобили каршеринга, отметили в аэропорту.

Также в аэропорту сообщили, что одним из новейших сервисов, предоставляющим пассажирам дополнительное удобство при выборе транспортной услуги, стали установленные в Рижском аэропорту терминалы самообслуживания "Bolt", с помощью которых пассажиры могут заказать поездку прямо на месте без использования мобильного приложения.

Ранее ЛЕТА уже сообщала, что в апреле 2024 года в центре обслуживания посетителей Рижского аэропорта началась продажа таксометровых ваучеров для поездок из аэропорта в центр города и в Пардаугаву.

Стоимость одного ваучера составляет 33,5 евро.

Пассажиры могут использовать ваучеры только в тех такси, которые получили специальные лицензии для работы на территории аэропорта. Эти такси находятся на первой линии у выхода из зала прилёта.

Зона действия ваучера ориентировочно охватывает территорию в центре Риги между улицами Кришьяня Валдемара, Сканстес, Лачплеша и Валмиерас до улицы Таллинас, а также территорию от ул. Карля Улманя до проспекта Курземес в Пардаугаве.

Ранее в аэропорту указывали, что ваучеры нельзя использовать в транспортных средствах других брендов или других перевозчиков.

Также сообщалось, что в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, проинформировали агентство ЛЕТА в пресс-службе аэропорта. По сравнению с допандемийным 2019 годом, в прошлом году количество обслуженных пассажиров в Рижском аэропорту было на 9% меньше.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии.