США предупредили о проблемах из-за «мусорной» нефти Венесуэлы

Бизнес
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США предупредили о проблемах из-за «мусорной» нефти Венесуэлы
ФОТО: Global Look Press

«Мусорная» венесуэльская нефть может стать проблемой для США.

Желание президента США Дональда Трампа контролировать венесуэльскую нефть может обернуться большими проблемами для Штатов. О потенциальных сложностях предупредило китайское издание Sohu.

Утверждается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако большая их часть является сверхтяжелой и «мусорной». Такая нефть отличается вязкостью и большим содержанием серы и металлов, из-за чего ее добыча усложнена.

В материале подчеркивается, что венесуэльская нефтяная инфраструктура также находится в тяжелом состоянии из-за многолетнего санкционного давления и отсутствия инвестиций. США придется потратить не менее 100 миллиардов долларов на разработку месторождений, из-за чего окупаемость затеи Трампа остается под вопросом, пишет издание.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. «Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.

Читайте нас также:
#США #санкции #инвестиции #Дональд Трамп #энергетика #Венесуэла #геополитика #экономика #политика
Оставить комментарий

(2)
  • 10-го января

    этим с голодухи и это в радость будет

    0
    2
  • A
    Aleks
    10-го января

    Трамп и сам об этом знает.😀 2023год.Венесуэльская нефть -это мусорная нефть. 2026.Венесуэльская нефть -это отличная нефть.😂

    2
    1

