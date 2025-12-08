Две недели назад латвийская авиакомпания "SmartLynx Airlines", просуществовавшая более 30 лет и признанная в прошлом году самой дорогой отечественной компанией в транспортном секторе, прекратила свою деятельность.

У "SmartLynx" многомиллионные долги, и многие члены экипажей, проживающие за рубежом, жалуются на невыплату зарплат. В программе "De facto" на LTV сообщалось, что предложенный компанией процесс правовой защиты, призванный урегулировать расчёты с кредиторами, скорее всего, будет прекращен.

"SmartLynx" занималась арендой самолётов и чартерными перевозками по всему миру. На сайте компании указано, что в ней работает более 500 офисных и технических сотрудников, а также 1300 членов экипажей.

"Летом были какие-то сигналы, какие-то знаки, но никто не мог прогнозировать, что всё это приведёт к такому развитию событий. Так что да, это довольно неожиданный поворот событий и ощутимый удар по авиационной отрасли", - сказал член правления Латвийской ассоциации авиации Зигмарс Вестфалс.

В последнюю неделю ноября авиакомпания "SmartLynx Airlines" предложила своим сотрудникам добровольно расторгнуть трудовые договоры, подписав конфиденциальное соглашение. Известно, что "SmartLynx" обязалась выплатить зарплаты, что средств для немедленного перечисления может не хватить. Сотрудникам объяснили, что "SmartLynx" рассматривает возможность подачи заявления о неплатёжеспособности. В этом случае работники смогут удовлетворить свои требования из гарантийного фонда.

В последние недели несколько членов экипажей "SmartLynx" из разных стран опубликовали в социальной сети "LinkedIn" посты о том, что им не выплачивали зарплату, некоторым - целых два месяца. Представитель "SmartLynx" Агия Кола-Канча заявила, что компания ничего не должна своим сотрудникам. На вопрос о многочисленных жалобах в "LinkedIn" она ответила, что эти люди не являются сотрудниками "SmartLinx Airlines" и никогда ими не были. В программе сделан вывод, что эти люди были трудоустроены не напрямую, а через посредников - рекрутинговые компании.