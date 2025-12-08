В начале ноября этого года общая налоговая задолженность в Латвии, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, составила 822,15 млн евро, что на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 2,6% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

В том числе задолженность перед основным государственным бюджетом на 1 ноября 2025 года составила 339,804 млн евро, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее, задолженность бюджетам самоуправлений - 299,008 млн евро, что на 2,1% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования составили 183,338 млн евро, что меньше на 1,1%.

Актуальные долги, по которым начисляются штрафные проценты, на 1 ноября этого года составили 64,4% от общей суммы долгов, или 529,161 млн евро.

Кроме того, по данным СГД, не подлежащими взысканию на 1 ноября текущего года были признаны долги на сумму 1,548 млн евро - они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

В свою очередь, подлежащими взысканию в соответствии с нормативами в начале ноября были признаны долги на сумму 527,613 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию признаны долги на сумму 233,304 млн евро, а не подлежащими реальному взысканию - на сумму 294,309 млн евро. По долгам в размере 294,241 млн евро, признанным не подлежащими реальному взысканию, у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а по взысканию долгов в размере 67 800 евро истек срок давности.

Продление срока погашения на 1 ноября этого года было предоставлено по долгам на общую сумму 79,183 млн евро, что на 17,9% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало ноября составила 213,806 млн евро - эту сумму составили долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 844,276 млн евро.