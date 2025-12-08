Согласно информации, предоставленной Независимым профсоюзом моряков Эстонии (EMSA), отмена мер поддержки пассажирских перевозок может привести к тому, что паром компании "Tallink" Victoria прекратит курсировать под эстонским флагом, в результате чего будут утрачены 300 рабочих мест, пишет NRA со ссылкой на ERR.

Однако, по словам члена Партии реформ Эстонии Марта Вырклаэва, это всего лишь тактика переговоров со стороны "Tallink", и если компания всё же примет такое решение, причины следует искать в другом.

Согласно правительственному плану, меры поддержки пассажирских перевозок будут отменены в следующем году, что позволит сэкономить около 40 миллионов евро за четыре года.

Хотя правительство Эстонии считает это необходимым источником экономии в сложной бюджетной ситуации, представители морской отрасли предупреждают о негативном влиянии такого шага на статус Эстонии как морской державы.

Канцлер Министерства по вопросам изменения климата Эстонии Мартен Кокк заявил, что отмена субсидий ухудшит конкурентоспособность эстонских судоходных компаний по сравнению с соседними странами. Он отметил, что Швеция в этом году выделяет на аналогичные меры 150 миллионов евро, Финляндия — 80 миллионов, тогда как Эстония предлагала 9 миллионов евро в год.

"Это предложение изначально было утверждено в коалиционном соглашении. У нас было разрешение предоставлять государственную поддержку, и у нас были бы средства, однако в последний момент политического согласия достичь не удалось. Поэтому мы больше не включаем эту меру в следующем году", — подчеркнул он.

Руководитель EMSA Юри Лембер отметил, что отмена субсидий может привести к ситуации, при которой судоходная компания, например, "Tallink", прекратит плавание под эстонским флагом.

"Такое большое судно по сути можно считать отдельным предприятием: две смены экипажа — это 300 рабочих мест. Это может означать, что судно будет 'снято' с эстонского флага и передано в аренду для работы в других морях мира. Мы знаем, что с начала пандемии два судна 'Tallink' уже использовались в Европе как плавучие гостиницы, и на них практически нет рабочих мест для эстонцев", — сказал Лембер.

Председатель правления "Tallink" Пааво Ныгене также заявил в четверг, что без поддержки очень трудно добиться конкурентных преимуществ в Европейском союзе и обеспечивать транспортные связи в условиях кризиса.

"Без соответствующей поддержки на данный момент очень трудно работать в равных условиях конкуренции в ЕС, и отказ от эстонского флага означал бы массовые увольнения и потери для государственного бюджета", — сказал Ныгене.

"Это не в интересах Эстонии как морского государства. 'Tallink' договорилась с Министерством по вопросам изменения климата о проведении консультаций по текущей ситуации в начале нового года. Тогда должно проясниться будущее пассажирских перевозок под эстонским флагом".

Он пояснил, что, согласно имеющейся у него информации, паром Victoria, курсирующий по маршруту Таллин – Хельсинки, уже длительное время работает в убыток. Лембер указал, что судну не хватает как грузоперевозок, так и пассажиропотока.

nra.lv