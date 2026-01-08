Сенат США утвердил Мелиссу Арджирос на пост посла в Латвии, свидетельствует информация на сайте Сената.

Арджирос не имеет предыдущего дипломатического опыта, однако, по данным американских СМИ, она пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа.

В биографии на сайте Государственного департамента США указано, что Арджирос является инвестором в сфере недвижимости в Калифорнии. Она занимала различные должности в семейной компании по недвижимости Arnel & Affiliates, в том числе была вице-президентом компании.

Арджирос также является одной из исполнительных директоров семейного фонда Арджиросов, занимающегося благотворительностью в различных сферах, и участвует в деятельности ряда общественных организаций, в том числе фонда Рональда Рейгана и фонда Ричарда Никсона.

В 2007 году Арджирос получила степень бакалавра в Университете Чэпмена в Калифорнии.

В США на должности послов назначают не только карьерных дипломатов, но и сторонников политических партий. Например, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший назначил послом в Латвии активистку и донора Республиканской партии Кэтрин Тод Бейли.