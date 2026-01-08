Baltijas balss logotype
Сенат США утвердил в качестве посла в Латвии донора Трампа без дипломатического опыта 6 2259

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сенат США утвердил в качестве посла в Латвии донора Трампа без дипломатического опыта

Сенат США утвердил Мелиссу Арджирос на пост посла в Латвии, свидетельствует информация на сайте Сената.

Арджирос не имеет предыдущего дипломатического опыта, однако, по данным американских СМИ, она пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа.

В биографии на сайте Государственного департамента США указано, что Арджирос является инвестором в сфере недвижимости в Калифорнии. Она занимала различные должности в семейной компании по недвижимости Arnel & Affiliates, в том числе была вице-президентом компании.

Арджирос также является одной из исполнительных директоров семейного фонда Арджиросов, занимающегося благотворительностью в различных сферах, и участвует в деятельности ряда общественных организаций, в том числе фонда Рональда Рейгана и фонда Ричарда Никсона.

В 2007 году Арджирос получила степень бакалавра в Университете Чэпмена в Калифорнии.

В США на должности послов назначают не только карьерных дипломатов, но и сторонников политических партий. Например, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший назначил послом в Латвии активистку и донора Республиканской партии Кэтрин Тод Бейли.

#США #благотворительность #Дональд Трамп #Латвия #дипломатия #политика
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го января

    Мужчины всё открывают: научные законы, дверь перед женщиной, бутылки и душу первому встречному после последней бутылки.

    А женщины всё скрывают: любовника от мужа, развод от детей, возраст от всех и вес от себя.

    Если голый мужчина случайно попадает в женскую баню, то женщины кричат и пытаются плеснуть на него кипятком, а если девушка в мужскую, то, наоборот, то все мужики очень рады и приветливы.

    Это ещё раз доказывает искреннюю доброту мужского сердца.

    12
    2
  • lo gos
    lo gos
    8-го января

    аха, передавать инструкции местным холопам

    31
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    Есть посол, нет посла, посол ли он, куда его послали - да какая разница? В Латвии от этого ровным счетом ничего не изменится.

    39
    1
  • JB
    Janis Berzin
    8-го января

    Спонсора!

    16
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    8-го января

    Что бы диктовать холопу волю хозяина особого опыта не нужно,как и знания языка того же холопа.

    63
    1
  • A
    Aleks
    8-го января

    Короче,в Латвию прибудет девелопер,чтобы выгодно ее продать для США...😂😭

    56
    1
Читать все комментарии

