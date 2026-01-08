Отраслевая ассоциация NedZero и 12 компаний подписали соглашение с правительством Нидерландов.

Украина начала получать отремонтированные ветряные мельницы и солнечные панели из Нидерландов, которые помогут укрепить энергоснабжение в условиях постоянных российских атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Часть ветряков, ранее работавших в Нидерландах и Бельгии, уже установлена на западе Украины. Солнечные панели также используются для обеспечения бесперебойной работы критических учреждений, в частности, больниц.

"Отремонтированные нидерландские ветряные мельницы и солнечные панели помогут Украине поддерживать крайне необходимую электроэнергию", - говорится в сообщении.

По информации NOS, нидерландские компании снабжают оборудование для стабилизации украинской энергосистемы. Несмотря на ограниченные объемы поставок, бизнес заявляет о намерении существенно расширять участие в восстановлении энергетики Украины.

Для этого отраслевая ассоциация NedZero и 12 компаний подписали соглашение с правительством Нидерландов, МИД и Нидерландским агентством по предпринимательству (RVO). Документ предусматривает:

-поддержку нидерландских компаний, работающих на украинском энергорынке;

-упрощение импорта ветряков, солнечных панелей, аккумуляторов и сопутствующего оборудования; обучение украинских специалистов;

-запуск производства компонентов в Украине.

Украинские предприятия отмечают, что такие ветряные мельницы имеют доступную цену, надежны и быстро доставляются. Это особенно важно, ведь после полномасштабного вторжения Украина лишилась значительной части генерирующих мощностей, а многочасовые отключения света остаются распространенным явлением.

Размещение возобновляемых источников энергии в разных регионах уменьшает риски масштабных отключений при новых атаках и ускоряет восстановление электроснабжения.

Несмотря на военные угрозы, Украина продолжает строить новые ветропарки и солнечные станции — даже недалеко от зон боевых действий, что демонстрирует устойчивость и ориентированность энергосистемы на развитие.