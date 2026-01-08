Сегодня празднует 42-й год рождения Ким Чен Ын — политик международного уровня, глава Северной Кореи. С именем президента СМИ ассоциируют помпезные военные парады, статуи вождей, запуски ракет, оружие массового поражения и «азиатский сталинизм», что приводит в ужас мировых лидеров.

Биография Ким Чен Ына состоит из сплошной тайны. По официальной информации, лидер КНДР родился 8 января 1982 года в Пхеньяне, но источники спецслужб утверждают, что Чен Ын на пару лет моложе и родился не ранее 1984-го. Из-за неопределенности с датами появления на свет главы государства о его знаке зодиака ничего не известно.

Родителями будущего политика стали северокорейский глава Ким Чен Ир и фаворитка правителя — балерина Ко Ен Хи. Чен Ын стал вторым потенциальным наследником отца — первенцем Чен Ира был Чен Нам, которого главе КНДР родила актриса Сон Хе Рим, как и мать Чен Ына, не состоявшая в официальном браке с вождем Корейской Народно-Демократической Республики.

Образование Ким Чен Ына, как и детская жизнь, надежно скрывается от общества. Известно, что в раннем возрасте Чен Ын учился в международной школе в Швейцарии, но руководство учебного заведения уверяет, что лидер КНДР не переступал порог этой школы. По информации южнокорейских разведывательных служб, в детстве Чен Ын получал знания в индивидуальном порядке в домашних условиях и не стал обладателем диплома ни одного из европейских вузов.

На политическом небосклоне КНДР Ким Чен Ын появился в 2008 году, когда прошли слухи о смертельной болезни его отца Чен Ира, возглавлявшего страну в то время. Тогда престол пророчили советнику северокорейского лидера Час Сон Тхэку, который в тот период фактически держал в своих руках управляющий аппарат КНДР и приходился свояком Ким Чен Иру.

Однако все произошло иначе — благодаря своей матери, которая еще в 2003 году весь руководящий состав республики убедила в том, что Чен Ын является любимым сыном отца и единственным его преемником, в 2009-м именно он стал лидером гонки за пост вождя КНДР.

Незадолго до смерти отца Ким Чен Ын получил титул «Блистательный товарищ» и был назначен главой Службы государственной безопасности Северной Кореи. 24 ноября 2011 года его официально провозгласили верховным главнокомандующим Корейской народной армии, а через несколько дней избрали председателем правящей в стране Трудовой партии Кореи.

Первый раз после назначения лидером КНДР Ким Чен Ын появился на публике только в апреле 2012 года во время парада, посвященного столетию своего деда Ким Ир Сена.

Политика самого молодого северокорейского вождя, который пришел к власти в 26 лет, насыщена сплошной бескомпромиссностью.

Особой гуманностью Ким Чен Ын не отличается и во внутренней политике КНДР. За время своего правления он казнил более 70 человек, что стало рекордом среди всех правителей страны. Частым поводом для расстрелов стали обвинения в коррупции. Некоторые иностранные СМИ даже восхищаются политикой Ким Чен Ына, призывая власти собственных стран эффективно бороться с подобными явлениями.

Среди приговоренных к смерти присутствует даже его дядя, которого молодой вождь обвинил в государственной измене и в подготовке переворота. Северокорейский лидер расправился и с пособниками «изменников родины», в том числе с министром обороны Хен Ен Чхолем.

В то же время Ким Чен Ын активно занимается реформами в КНДР, в чем достиг немалых успехов. В число его достижений входят закрытие лагерей для политзаключенных, изменение так называемого крепостного права, в результате чего у людей появилась возможность создавать производственные сельскохозяйственные ячейки из нескольких семей, а не целые колхозы, и отдавать вождю лишь часть своего урожая, а не весь, как было ранее.

Ким Чен Ын провел децентрализацию промышленности в КНДР, передав директорам предприятий «много» полномочий. Отныне руководители могут сами нанимать штат сотрудников, назначать им зарплаты и выбирать направление для сбыта своей продукции.

Северокорейскому лидеру удавалось сохранять дружественные отношения с Китаем, являющимся главным торговым партнером Северной Кореи.

В результате реформ Ким Чен Ына вырос уровень жизни граждан, началось внедрение новых технологий и развитие экономики страны.

Лидеру КНДР посвящено несколько книг: «Кинокомпания Ким Чен Ир представляет» авторства Пола Фишера и «Добро пожаловать в Пхеньян! Ким Чен Ын и новая жизнь самой закрытой страны мира» Трэвиса Джеппсена.

Еще одним важным делом жизни лидера КНДР стало создание мощного ядерного оружия. Ким Чен Ын регулярно бросает вызов всему миру, доказывая свое могущество и в обход всех резолюций СБ ОНН продолжая дело отца по развитию ядерного потенциала страны.

Самыми громкими его действиями за время правления стали вступление КНДР в 2012 году в «клуб космических держав», проведение третьего в истории Северной Кореи ядерного испытания в 2013 году и выпуск на орбиту Земли искусственного спутника.