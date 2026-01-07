Baltijas balss logotype
Бизнес
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
ФОТО: Thought Co

Повреждённый на прошлой неделе в Балтийском море оптический кабель между Литвой и Латвией в районе Лиепаи отремонтирован, связь через него восстановлена.

«Повреждение оборванного кабеля успешно устранено», — сообщила в среду Служба регулирования связи Литвы (СРС).

По данным службы, услуги связи через подводный кабель были полностью восстановлены во вторник.

Как уже сообщалось, в Балтийском море у побережья Лиепаи был повреждён оптоволоконный кабель Паланга (Свянтойи) – Лиепая. Информация о повреждении оптоволоконного кабеля, принадлежащего шведской компании Arelion, поступила из Литвы. Инцидент произошёл 2 января в территориальных водах Латвии.

Повреждение кабеля связи не повлияло на пользователей ни в Латвии, ни в Литве.

Государственная полиция Латвии (ГП) не исключает, что повреждение кабеля в Балтийском море могло быть вызвано погодными условиями, однако расследование продолжается.

Полученные ГП данные в настоящее время не свидетельствуют о причастности судна, вошедшего в порт Лиепаи, к повреждению кабеля.

В рамках уголовного процесса сотрудники полиции провели осмотр судна и его якоря, проверили техническое оборудование и бортовые журналы, а также допросили несколько человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией и добровольно предоставил всю необходимую информацию для расследования, сообщили в полиции.

Согласно публично доступной информации, кабель Паланга (Свянтойи) – Лиепая эксплуатируется с 1995 года, его владельцем является компания Arelion. Ей также принадлежит кабель, соединяющий Свянтойи с шведским островом Готланд, который был повреждён весной 2025 года.

В последние годы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда суда якобы случайно перерезали или повредили находящиеся на морском дне кабели электроснабжения, газа и связи. Эти случаи усилили обеспокоенность в регионе по поводу безопасности критической морской инфраструктуры и способности стран региона защищаться, в том числе от возможных гибридных атак со стороны России.

#ремонт #Литва #Латвия #технологии #Балтийское море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

