Исследование также показывает, что молодежь в целом позитивно оценивает развитие экономики Латвии.

"Барометр экономики" выходит дважды в год - в июне и декабре - на основе статистических данных и экспертных оценок. В целом исследование показывает осторожно оптимистичную картину. Как отметила директор аналитического центра Латвийского университета, профессор Инна Штейнбука, на восстановление латвийской экономики по-прежнему существенно влияют геополитическая напряженность и кризисы прошлых лет - пандемия, война в Украине и шоки в энергетическом секторе. Однако как в 2025 году, так и в этом году эксперты ожидают возвращения к росту. По прогнозам, валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году вырастет на 2,2%, что немного лучше, чем прогнозируемые летом 2%. Позитивные тенденции видны и в наступившем году.

"Во-первых, это фонды Европейского союза, их много, в прошлом и этом году их объем превысил миллиард, который мы, надеюсь, сможем не только освоить, но и очень разумно инвестировать. Второй фактор - определенные позитивные тенденции в кредитовании, потому что мы долгое время ругали наши частные банки за то, что они не предоставляют кредиты или предоставляют их на очень невыгодных условиях, короче говоря, этот сектор отставал. Сейчас появляются позитивные тенденции, и я надеюсь, что они сохранятся", - сказала Штейнбука.

Кроме того, внешний спрос, несмотря на опасения по поводу американских тарифов, пока остается относительно стабильным и поддерживает экспорт. Уровень безработицы в Латвии все еще относительно высок, но в этом году прогнозируется небольшое снижение - с 6,8% в прошлом году до 6,5% в этом году. В то же время эксперты ожидают, что дефицит рабочей силы сохранится. Заработная плата продолжает расти, но ее рост по-прежнему опережает рост производительности труда, что создает дополнительное давление на цены.

Инфляция в Латвии остается выше, чем в еврозоне - в этом году прогнозируется 2,9%, и возвращения к уровню 2% в ближайшем будущем не ожидается. Эксперты подчеркнули, что усиление конкуренции сыграет решающую роль в снижении цен, особенно в секторе продуктов питания.