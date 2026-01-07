Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экспертам MICHELIN заплатят больше миллиона, чтобы они и дальше ели в латвийских ресторанах 0 443

Бизнес
Дата публикации: 07.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Экспертам MICHELIN заплатят больше миллиона, чтобы они и дальше ели в латвийских ресторанах
ФОТО: LETA

Латвийское агентство инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LIAA) в конце 2025 года заключило новый договор о сотрудничестве с международным гастрономическим путеводителем MICHELIN Guide относительно участия Латвии в знаменитом путеводителе на следующий трехлетний период с 2026 по 2028 год.

Новый договор с MICHELIN Guide обеспечит преемственность сотрудничества и позволит продолжить работу по повышению международной узнаваемости гастрономического предложения Латвии, а также будет мотивировать рестораны обеспечивать неизменно высокие стандарты качества и конкурентоспособность в Балтийском и Североевропейском регионе. Кроме того, в соответствии с заключенным договором MICHELIN Guide в течение трех лет будет обеспечивать публичность Латвии и другие маркетинговые активности в своих коммуникационных каналах.

Участие Латвии в MICHELIN Guide будет стоить 380 тысяч евро в год, а претендент выбран по результатам переговорной процедуры.

В латвийскую подборку MICHELIN Guide в настоящее время включены 34 ресторана, в том числе 27 в Риге и 7 за пределами столицы.

В Латвии есть два ресторана, удостоенные звезды MICHELIN: JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen.

Номинация Bib Gourmand присвоена пяти ресторанам Латвии: Milda (Рига), Shōyu (Рига), Snatch (Рига), SMØR Bistro (Рига), H.E. Vanadziņš (Цесис).

Зеленая звезда MICHELIN за устойчивое развитие присвоена одному ресторану: Pavāru māja (Лигатне).

В общий список ресторанов MICHELIN Guide Latvia 2026 также включены: 3 Chefs, 36.Line, Akustika, B7, BABO, Barents, Barents Cocktail & Seafood Bar, Chef’s Corner, COD, Entresol, Ferma, Kest, Le Dome, LOWINE, Māsa, MO, Neiburgs, Riviera, Seasons, Stage 22, Tails, TAURO, The Catch, Whitehouse, ZOLTNERS, JOHN.

Читайте нас также:
#инвестиции #Латвия #развитие #рестораны #маркетинг #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео
Изображение к статье: Компания Blackchain Mining запустила контракты на майнинг биткоинов, позволяющие инвесторам зарабатывать до 2777 долларов в день.
Изображение к статье: Новые установки заработали в Закарпатье. Иконка видео
Изображение к статье: Низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
3
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео