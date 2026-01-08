Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иностранные разведки и эксперты предсказывают обвал банковской системы РФ во 2 полугодии 2026 года 1 7749

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно.

Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно.

Повышение налогов не спасает бюджет, а душит экономику: сборы падают вместо того, чтобы расти.

Как цены на нефть, поступления в бюджет, повышение налогов и состояние дел у гражданских компаний доказывают экспертам, что в следующем году россияне начнут по-настоящему платить за военную авантюру.

«Это не коллапс, но стагнация с высокой инфляцией», — так американский экономист Андерс Аслунд в своем материале для Project Syndicate недавно описал положение дел в российский экономике. И действительно, в конце 2025-го и оказалась в точке, которую еще два года назад мало кто мог спрогнозировать: рост ВВП, который в 2023—2024 годах держался на уровне 4%, в 2025-м оказался в пределах 0,5−1%; ликвидная часть Фонда национального благосостояния сильно уменьшилась; нефтегазовые доходы в ноябре были почти вдвое ниже плановых. И повышение налогов не спасает бюджет, а душит экономику: сборы падают вместо того, чтобы расти.

Российская экономика попала в опасную ситуацию в связи с накоплением проблемных кредитов, что грозит ее крахом. Даже в правительстве страны-агрессора признают риск масштабного банковского кризиса и уровня неплатежей в корпоративной сфере, что подтверждает угрозы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Основной проблемой является скрытый рост долговых обязательств. Вместе с реструктуризацией доля проблемных кредитов превышает 11%, около 131 млрд долларов. В то время как для стабильности банковской системы безопасным уровнем является показатель в 2–4%, а выше 10% указывает на кризис. Во второй половине 2026 г. уже ожидается существенный обвал.

Дополнительно обузой является резкий рост затрат на обслуживание задолженности. В 2024 году компании РФ уплатили только процентов банкам 145 млрд долларов, а это на 83% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году сумма составила еще 95 миллиардов.

Каждая четвертая компания к концу третьего квартала текущего года с кредитами имела просрочку. Общее число должников-юридических лиц увеличилось до 165 тысяч — на 41 тысячу больше, чем в начале этого года, и на 100 тысяч больше против 2022-го.

Особо пострадали следующие ключевые сферы: металлургия, нефть и газ, транспорт. В частности, железная дорога впервые за пять лет объявила о чистом убытке. Отдельный риск — оборонные кредиты: в 2022–2024 годах военные предприятия получили займов на 202 млрд долларов, что стремительно могут стать проблемными активами.

Читайте нас также:
#налоги #кризис #финансы #долги #инфляция #компании #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го января

    Горбачев начал,Ельцин продолжил ,а Путман закончит.

    1
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Количество обслуженных в аэропорту «Рига» пассажиров осталось на уровне прошлого года
Изображение к статье: В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Изображение к статье: Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины. Иконка видео
Изображение к статье: Кто и на каких условиях выйдет на промысел: утверждён список из 323 судов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео