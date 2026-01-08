Как цены на нефть, поступления в бюджет, повышение налогов и состояние дел у гражданских компаний доказывают экспертам, что в следующем году россияне начнут по-настоящему платить за военную авантюру.

«Это не коллапс, но стагнация с высокой инфляцией», — так американский экономист Андерс Аслунд в своем материале для Project Syndicate недавно описал положение дел в российский экономике. И действительно, в конце 2025-го и оказалась в точке, которую еще два года назад мало кто мог спрогнозировать: рост ВВП, который в 2023—2024 годах держался на уровне 4%, в 2025-м оказался в пределах 0,5−1%; ликвидная часть Фонда национального благосостояния сильно уменьшилась; нефтегазовые доходы в ноябре были почти вдвое ниже плановых. И повышение налогов не спасает бюджет, а душит экономику: сборы падают вместо того, чтобы расти.

Российская экономика попала в опасную ситуацию в связи с накоплением проблемных кредитов, что грозит ее крахом. Даже в правительстве страны-агрессора признают риск масштабного банковского кризиса и уровня неплатежей в корпоративной сфере, что подтверждает угрозы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Основной проблемой является скрытый рост долговых обязательств. Вместе с реструктуризацией доля проблемных кредитов превышает 11%, около 131 млрд долларов. В то время как для стабильности банковской системы безопасным уровнем является показатель в 2–4%, а выше 10% указывает на кризис. Во второй половине 2026 г. уже ожидается существенный обвал.

Дополнительно обузой является резкий рост затрат на обслуживание задолженности. В 2024 году компании РФ уплатили только процентов банкам 145 млрд долларов, а это на 83% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году сумма составила еще 95 миллиардов.

Каждая четвертая компания к концу третьего квартала текущего года с кредитами имела просрочку. Общее число должников-юридических лиц увеличилось до 165 тысяч — на 41 тысячу больше, чем в начале этого года, и на 100 тысяч больше против 2022-го.

Особо пострадали следующие ключевые сферы: металлургия, нефть и газ, транспорт. В частности, железная дорога впервые за пять лет объявила о чистом убытке. Отдельный риск — оборонные кредиты: в 2022–2024 годах военные предприятия получили займов на 202 млрд долларов, что стремительно могут стать проблемными активами.