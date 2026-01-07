Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков и сами перевозчики сегодня покинули встречу с министром сообщения Атисом Швинкой, поскольку не получили подтверждения того, что министр понимает проблемы отрасли и их влияние на мобильность населения в будущем, сообщили bb.lv в ассоциации.

В настоящее время перевозчики решают, какими будут их дальнейшие действия.

«Если перевозчики в сложных условиях в качестве приоритета выдвигают интересы жителей, чтобы обеспечить оказание услуг, то министр и другие разработчики политики продолжают продвигать риторику о так называемых экспериментах с мобильностью, которые однозначно ухудшат региональные пассажирские перевозки и положение жителей регионов. Если во всех отраслях после резкого роста цен в последние годы расходы были индексированы, то в отношении пассажирских перевозчиков с долгосрочными договорами такого пересмотра цен не было», — заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Ассоциация также указывает, что прозвучавшая информация о якобы запросе Министерством сообщения дополнительного финансирования для пассажирских перевозок вводит в заблуждение. В утверждённом бюджете на 2026 год были предусмотрены меньшие средства, поскольку планировалось существенно сократить маршрутную сеть в регионах.

По сути, запрашиваемые средства предназначены лишь для выполнения рейсов в рамках уже заключённых договоров, при этом дополнительное финансирование не выделяется ни на покрытие убытков пассажирских перевозок за прошлый год, ни на пересмотр договорных цен, что вынуждает работать ниже себестоимости.

Президент ассоциации Иво Ошениекс ранее уже указывал, что в настоящее время качественные и доступные услуги регионального общественного транспорта фактически обеспечиваются за счёт самих перевозчиков. В результате критическая ситуация в отрасли в долгосрочной перспективе лишь усугубляется.

Ошениекс также выразил сожаление по поводу заявлений министра о том, что отрасль якобы не предлагала решений. По его словам, представители отрасли регулярно в письменной форме информировали министра, министерство и Автотранспортную дирекцию о проблемах, их обосновании, расчётах, а также излагали своё видение возможных дальнейших решений.