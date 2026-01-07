Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Странные эксперименты с мобильностью»: владельцы латвийских автобусов гордо ушли со встречи с министром 0 786

Бизнес
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Странные эксперименты с мобильностью»: владельцы латвийских автобусов гордо ушли со встречи с министром
ФОТО: LETA

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков и сами перевозчики сегодня покинули встречу с министром сообщения Атисом Швинкой, поскольку не получили подтверждения того, что министр понимает проблемы отрасли и их влияние на мобильность населения в будущем, сообщили bb.lv в ассоциации.

В настоящее время перевозчики решают, какими будут их дальнейшие действия.

«Если перевозчики в сложных условиях в качестве приоритета выдвигают интересы жителей, чтобы обеспечить оказание услуг, то министр и другие разработчики политики продолжают продвигать риторику о так называемых экспериментах с мобильностью, которые однозначно ухудшат региональные пассажирские перевозки и положение жителей регионов. Если во всех отраслях после резкого роста цен в последние годы расходы были индексированы, то в отношении пассажирских перевозчиков с долгосрочными договорами такого пересмотра цен не было», — заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Ассоциация также указывает, что прозвучавшая информация о якобы запросе Министерством сообщения дополнительного финансирования для пассажирских перевозок вводит в заблуждение. В утверждённом бюджете на 2026 год были предусмотрены меньшие средства, поскольку планировалось существенно сократить маршрутную сеть в регионах.

По сути, запрашиваемые средства предназначены лишь для выполнения рейсов в рамках уже заключённых договоров, при этом дополнительное финансирование не выделяется ни на покрытие убытков пассажирских перевозок за прошлый год, ни на пересмотр договорных цен, что вынуждает работать ниже себестоимости.

Президент ассоциации Иво Ошениекс ранее уже указывал, что в настоящее время качественные и доступные услуги регионального общественного транспорта фактически обеспечиваются за счёт самих перевозчиков. В результате критическая ситуация в отрасли в долгосрочной перспективе лишь усугубляется.

Ошениекс также выразил сожаление по поводу заявлений министра о том, что отрасль якобы не предлагала решений. По его словам, представители отрасли регулярно в письменной форме информировали министра, министерство и Автотранспортную дирекцию о проблемах, их обосновании, расчётах, а также излагали своё видение возможных дальнейших решений.

Читайте нас также:
#транспорт #пассажирские перевозки #финансирование #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео
Изображение к статье: Компания Blackchain Mining запустила контракты на майнинг биткоинов, позволяющие инвесторам зарабатывать до 2777 долларов в день.
Изображение к статье: Новые установки заработали в Закарпатье. Иконка видео
Изображение к статье: Низкий уровень шума при работе машин помогает уменьшить акустическую нагрузку. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
3
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео