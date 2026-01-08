Baltijas balss logotype
Стресс и ЖКТ: как тревога влияет на пищеварение 0 196

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стресс и ЖКТ: как тревога влияет на пищеварение

Вы замечали, что перед важным событием часто начинает крутить живот? Или что период напряженной работы может сопровождаться вздутием и дискомфортом? Это связано с тем, что наша пищеварительная система невероятно чутко реагирует на эмоции, особенно на тревогу и хронический стресс. Почему так происходит и как это лечить, нам рассказала врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова.

«Ученые называют эту связь „ось мозг-кишечник“, и это так называемая двусторонняя супермагистраль обмена информацией. Кишечник оплетен собственной сложной сетью нейронов — энтеральной нервной системой, которую часто называют „вторым мозгом“. Она постоянно обменивается информацией с центральной нервной системой (головным мозгом) через блуждающий нерв и с помощью нейромедиаторов, главный из которых называется серотонин», — рассказывает наш эксперт.

По словам гастроэнтеролога, около 90% всего серотонина (гормона хорошего настроения) вырабатывается именно в кишечнике.

Когда мы испытываем стресс, в головном мозге активизируются зоны, отвечающие за реакцию «бей или беги». Он посылает кишечнику сигнал тревоги. В ответ на это включаются следующие процессы:

— Энергия направляется к мышцам, а процессы переваривания и всасывания питательных веществ притормаживаются. «Это может привести к спазмам, болям и запорам. Далее меняется выделение пищеварительных соков и моторика кишечника, в связи с чем развиваются диарея или, наоборот, запор», — подчеркивает врач.

— Кишечник становится гиперчувствительным, то есть обычные движения или газообразование могут восприниматься как боль. Это основа синдрома раздраженного кишечника, тесно связанного с психоэмоциональным состоянием.

Женские особенности

Женский организм более уязвим к стресс-зависимым проблемам с ЖКТ. Причина в сложном взаимодействии половых гормонов (эстрогена и прогестерона) с функциями кишечника. Эксперт: «Многие женщины отмечают появление запоров, диареи или вздутия в определенные фазы цикла, а также в периоды гормональной перестройки (ПМС, менопауза). Тревожность может усиливать эти физиологические колебания».

Варианты лечения

Важно не игнорировать симптомы, а подходить к ним комплексно, подключая гастроэнтеролога и психотерапевта. Вот что советует делать специалист:

— Сосредоточьтесь на регулярном питании. Не ограничивайте себя в продуктах и не исключайте из рациона целые группы продуктов. Клара: «Для поиска триггеров используйте диету FODMAP, но помните, что период исключения не должен быть дольше 6 недель».

— Для управления стрессом вводите в свою рутину дыхательные практики, например, диафрагмальное дыхание, которое активирует парасимпатическую нервную систему и блуждающий нерв, успокаивая кишечник, и регулярную физическую активность.

— Не менее важен качественный сон, медитации и практики осознанности. Все это направлено на снижение общей реактивности организма и отслеживания тревожных мыслей.

«Когнитивно-поведенческая терапия доказала свою высокую эффективность в лечении функциональных расстройств ЖКТ, помогая разорвать цикл „тревога — симптомы — усиление тревоги“. Подойдя к проблеме с двух сторон, через заботу о психическом состоянии и с помощью грамотного гастроэнтеролога, можно значительно улучшить качество жизни», — резюмирует врач.

#диета #стресс #тревога #женское здоровье #здоровье #психология
