Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Как сообщается на сайте самоуправления, в четверг на внеочередном заседании финансового комитета думы планировалось рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2026 год.

Так как рассмотрение проекта поддержали восемь депутатов, а семеро были против, бюджет не рассматривался, а комитету было поручено переработать его в течение недели, включив в проект предложения, высказанные депутатами на заседаниях комитетов и думы в 2025 году.

Несколько депутатов также указали на неравномерное распределение финансов между волостями и поселками края.

Председатель думы расценила произошедшее как выражение недоверия, поэтому объявила об уходе с должности.

Микелсоне продолжит исполнять обязанности председателя думы до следующего заседания.

Как сообщили агентству LETA в думе Адажи, предложение не рассматривать подготовленный проект бюджета внес депутат, избранный от Национального объединения и Новой консервативной партии, а в настоящее время беспартийный Имант Крастиньш.

За это предложение проголосовали Крастиньш, Арта Дениня, Янис Лея (ЛПМ), Зинтис Вартс (ЛПМ), Карина Спруде (Суверенная власть/Младолатыши), Райвис Паулс (СЗК), Гатис Мигланс (СЗК) и Гирт Дубкевич (Прогрессивные).

Против предложения голосовали Карина Микелсоне, её однопартийцы Керола Давидсоне, Кристине Лакшевица, Арнис Розитис, Антра Краста, Иева Розе и Янис Вайвадс (Латвийская зелёная партия).

Крастиньш на заседании комитета возразил против того, чтобы проект бюджета рассматривался на внеочередном заседании, отметив, что он был доступен депутатам только накануне, и с документом не было возможности должным образом ознакомиться.

По его мнению, распределение бюджетных средств между Царникавой и Адажи несправедливо, хотя при объединении самоуправлений обещалась честность.

Председателю думы также упрекнули, что бюджет не был рассмотрен ещё в декабре. Микелсоне объяснила, что в декабре обсуждалось сокращение базовых расходов, поэтому проект тогда не выносился.

Отвечая на упрёки о недостатке времени для ознакомления с проектом, Микелсоне подчеркнула, что депутаты имели возможность участвовать во встречах по разработке бюджета, но не воспользовались ею.

Она охарактеризовала это голосование как трусливую форму выражения недоверия.

Как заявила агентству LETA Крастиньш, эта ситуация назревала уже несколько месяцев. Он считает, что самоуправление утратило главную цель – заботу о людях, которая должна быть в приоритете. Также, по его мнению, в крае необходимо значительно сократить бюрократию. Крастиньш утверждает, что депутаты не могли продвигать подобные предложения из-за правящей коалиции.

По его словам, уже на следующей неделе, скорее всего, прояснится структура нового руководства думы, поскольку неопределённость и переходный период следует прекратить как можно скорее.

Под руководством Микелсоне правящую коалицию составляли Латвийское объединение регионов совместно с Зелёной партией и Союзом зелёных и крестьян (СЗК), у которых было по одному посту вице-мэра. Однако в голосовании по бюджету СЗК не поддержал своих прежних партнёров.

Микелсоне впервые была избрана мэром края в предыдущем составе самоуправления 1 ноября 2022 года. Тогда смена председателя думы сопровождалась серьёзными изменениями в правящей коалиции: Латвийское объединение регионов прекратило сотрудничество с прежними партнёрами и вместо них пригласило находившийся до того в оппозиции Латвийский союз крестьян. В результате пост вице-председателя думы потерял представитель "Консервативных" Крастиньш, который ранее безуспешно претендовал на пост председателя думы. В то же время правоохранительные органы начали уголовный процесс против легкоатлета Яниса Вищкерса за предложение взятки в размере 30 000 евро депутату Адажи Арнису Розитису (ЛОР), чтобы добиться смены руководителя самоуправления.