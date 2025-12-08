Baltijas balss logotype
За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов

Бизнес
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение прогрессивного подоходного налога, пишет ЛЕТА.

За три недели с начала сбора инициативу подписал один человек.

В качестве автора инициативы указан Александр Лебедев. Он отмечает, что в настоящее время в Латвии применяется единая ставка налога на доходы физических лиц, независимо от уровня дохода. Это увеличивает неравенство, снижает доверие общества к налоговой системе и ограничивает возможности государства финансировать социальные программы, здравоохранение и инфраструктуру.

Автор инициативы предлагает ввести прогрессивный подоходный налог: для людей с низкими доходами — 20%, со средними — 25–30%, с высокими — 35%. По его мнению, это сделает общество более справедливым, бюджет — стабильным, а социальное неравенство — меньшим. Также предлагается ввести льготы для семей с детьми и малообеспеченных, чтобы защитить людей с низкими доходами.

По словам Лебедева, такая система обеспечит более справедливое налогообложение, при котором люди с высокими доходами будут платить больше, а с низкими — меньше. Это обеспечит более стабильные поступления в бюджет, что позволит финансировать здравоохранение, инфраструктуру и социальные программы.

Кроме того, он считает, что прогрессивная система укрепит доверие общества к государственному управлению, уменьшит неравенство и стимулирует экономическую активность, поскольку более низкие налоговые ставки для малообеспеченных повысят их покупательную способность. В целом, Латвия станет более справедливой, сплочённой и экономически стабильной.

#Латвия #бюджет #налоговая система #финансирование
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    А это уже - показатель доверия к платформе после её политических реверансов и получения государственныз денег.

    9
    2

