Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, возглавляющий ротационное председательство в МЕРКОСУР, впервые назвал конкретную дату возможного подписания соглашения о свободной торговле с Евросоюзом — 20 декабря 2025 года. Но пока это больше похоже на очередную попытку оживить процесс, который тянется уже более четверти века и не раз заходил в тупик.

По словам Лулы, это станет «моментом, имеющим особое значение», создавшим «самую крупную зону свободной торговли в мире» с охватом 722 млн человек и совокупным ВВП в 22 трлн долларов. Однако пока это похоже не на прорыв, а лишь на очередную попытку оживить процесс, который тянется уже более 25 лет и неоднократно срывался.

Переговоры между МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и ассоциированные члены) и ЕС стартовали еще в конце 1990-х. В 2019 году казалось, что политическая договоренность достигнута, но пандемия COVID-19, смена правительств и растущие разногласия отложили ее финализацию. С тех пор дедлайны сдвигались уже несколько раз. В 2023-м текст был почти готов, а в 2024-м завершилась юридическая проработка, но сопротивление в Европе снова заблокировало прогресс. Лула, сделавший сделку приоритетом своей внешней политики, пытается использовать бразильское председательство в МЕРКОСУР для придания импульса, но, как отметил сам президент, даже после подписи «предстоит много работы, чтобы перейти от текста к реальным результатам».

Подписание 20 декабря, если оно состоится, будет скорее закреплением единства и признанием амбиций сторон, чем реальным финальным актом сделки. Документ включает два ключевых элемента: торговую часть (снижение тарифов на сельхозпродукты из МЕРКОСУР в ЕС и промышленные товары в обратном направлении) и всеобъемлющее соглашение по социальным, политическим и институциональным вопросам.

Решение о создании зоны свободной торговли может вступить в силу после одобрения Европарламентом и большинством стран ЕС, но полная реализация зависит от ратификации всеми 27 парламентами ЕС и национальными парламентами МЕРКОСУР. И в этом главная проблема. Франция, крупнейший производитель говядины в ЕС, назвала сделку «неприемлемой» из-за слабых экологических стандартов в южноамериканском сельском хозяйстве и риска демпинга дешевой продукции. Более 40 НПО, включая фермерские ассоциации, требуют «значительных изменений» в тексте, который, по их мнению, не эволюционировал со времен договоренности 2024 года. В МЕРКОСУР, напротив, споры вертятся вокруг гарантий доступа на европейский рынок и уступок по промышленным квотам — особенно в Аргентине и Парагвае, где опасаются потери суверенитета.

В итоге даже если лидеры и устроят «красивую церемонию» в Бразилиа, настоящая битва развернется в парламентах. Там текст могут переписать под локальные интересы и затянуть процесс на годы или вовсе заблокировать. Это соглашение несколько больше, чем просто FTA (свободная торговля), это ground-breaking partnership, как его называют участники сделки, фокусирующееся на устойчивом развитии. Оно обязывает стороны соблюдать Парижское соглашение по климату, бороться с вырубкой лесов (с 2025 года на экспорт могут идти только deforestation-free, то есть продукты вроде сои, говядины и пальмового масла, производство которых не приводит к вырубке лесов) и защищать права работников.

Сделка, если все-таки состоится, создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, объединив два гигантских регулятора - МЕРКОСУР как ключевого поставщика сырья и ЕС как лидера в стандартах качества и экологии.

Соглашение ЕС–МЕРКОСУР объединяет два рынка с общим населением почти 745 миллионов человек — около 9,5 % жителей планеты. Совокупный номинальный ВВП зоны будет превышать 22 триллиона долларов (примерно 19 триллионов приходится на Евросоюз и еще 3 триллиона на страны МЕРКОСУР). По паритету покупательной способности эта цифра приближается к 28–29 триллионам и делает блок вторым по величине в мире после USMCA (США, Мексика, Канада).

В 2024 году двусторонний товарооборот уже составил 135–138 миллиардов долларов - европейцы поставили в регион товаров на 67 миллиардов, а получили из Южной Америки на 71 миллиард. После полного вступления соглашения в силу оборот вырастет на 35–70 % к 2035 году в зависимости от политической обстановки. Европейские компании будут экономить более четырех миллиардов евро ежегодно только на пошлинах, и это рекордное снижение за всю историю торговых сделок ЕС. Экспортеры МЕРКОСУР, в свою очередь, будут экономить от 3,8 до 4,2 миллиарда долларов в год.

К 2032 году дополнительный прирост ВВП Евросоюза оценивается в 12–15 миллиардов евро, стран МЕРКОСУР - в 11,4 миллиарда долларов. Для самых чувствительных товаров планируются квоты: 99 тысяч тонн говядины в год, 180 тысяч тонн птицы, 25 тысяч тонн свинины, 650 тысяч тонн этанола и 30 тысяч тонн риса. Бразилия не получит новых экспортных квот на сахар и будет продолжать работать в пределах тех объёмов, которые уже закреплены правилами ВТО.

К тому же ЕС остается крупнейшим иностранным инвестором в регионе: накопленный объем прямых инвестиций на конец 2023 года достиг 390 миллиардов евро. На данный момент для МЕРКОСУР Евросоюз второй по значимости торговый партнер после Китая (16,8 % внешнеторгового оборота), а для ЕС МЕРКОСУР занимает десятое место, что тоже неплохо (2,2 %).

В целом это ситуация win-win. Но успех зависит от ратификации и того, случится ли она. Аграрный вопрос: главная и постоянная причина торможения

Европейские фермеры боятся наплыва дешевой говядины, птицы, сахара и этанола из Бразилии и Аргентины. Французские, ирландские, польские и австрийские производители считают, что это разрушит их рынки, даже с учетом квот.

Франция, чтобы избежать новых протестов фермеров, даже заявила, что наложит вето, если не будут усилены защитные механизмы. Национальные фермерские союзы (FNSEA во Франции, IFA в Ирландии, Copa-Cogeca на уровне ЕС) имеют прямое влияние на правительства и Европарламент. Без их хотя бы нейтральной позиции ратификация в Совете ЕС и национальных парламентах просто невозможна.

Экологический вопрос

С 2019 года ЕС жестко привязал торговые соглашения к климатическим целям. В случае со странами МЕРКОСУР от них требуют:

-юридически закрепленного запрета на вырубку лесов при производстве экспортной продукции (EUDR);

-контроля за пестицидами, которые запрещены в ЕС, но разрешены в Бразилии;

-возможности вводить санкции за несоблюдение Парижского соглашения.

Бразилия (особенно при Болсонару в 2019–2022 и частично при Луле) считает эти требования вмешательством в суверенитет и односторонними: «дополнительный инструмент, представленный ЕС, неприемлем. Стратегические партнеры не ведут переговоры на основе недоверия и угроз санкций... У нас нет интереса в соглашениях, которые обрекают нас на вечную роль экспортеров сырьевых материалов».

В 2023–2024 годах именно экология стала причиной того, что соглашение так и не было подписано. Еврокомиссия настаивала на отдельном «дополнительном инструменте» контроля за лесами, Бразилия же отказывалась его подписывать в предложенной форме.

Внутриполитический вопрос МЕРКОСУР

Аргентина при Кристине Киршнер (2003–2015) и при Альберто Фернандесе (2019–2023) блокировала открытие внутреннего рынка страны для товаров ЕС под предлогом защиты местной промышленности (в первую очередь авто, текстиля и металлургии). Уругвай также неоднократно угрожал выйти из МЕРКОСУР и подписать сделку с ЕС в одиночку (2022–2024), что на какое-то время парализовало общие переговоры. Парагвай и Боливия же часто занимают промежуточную позицию. И проблема в том, что без единства четырех стран текст юридически не может быть принят, проще говоря, достаточно одного «нет».

В итоге пока существуют мощное фермерское лобби в Европе, климатические красные линии ЕС и хроническая неспособность МЕРКОСУР договариваться, соглашение обречено оставаться в подвешенном состоянии независимо от того, сколько раз лидеры объявят очередной «исторический прорыв».