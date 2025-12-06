Решение эффективней всего для грузов, требующих быстрой, но не срочной доставки.

Количество отправлений поездов Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, прошедших через железнодорожный КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ за период с начала 2025 года, превысило отметку в 9 тыс.

Такое количество было достигнуто после отправления во вторник из КПП Хоргос к польской станции Малашевичи грузового поезда Китай-Европа, груженного одеждой, игрушками, электромеханическими изделиями, автозапчастями и другими товарами.

23 ноября количество поездов Китай-Европа/Центральная Азия, прошедших через ж/д КПП Хоргос с начала 2025 года, достигло 8 742 единиц. Таким образом, в этом году общее количество отправлений подобных ж/д составов на 38 дней раньше достигло показателя за весь 2024 год.

В мае этого года на КПП Хоргос запустили меры, направленные на внедрение умного ж/д КПП и ускорение таможенного оформления, в результате чего время прохождения импортных товаров через КПП было сокращено с 2-3 суток до менее чем 16 часов.

На данный момент через ж/д КПП Хоргос поезда курсируют по 90 маршрутам, охватывающим 46 городов и районов в 18 странах мира. Через данный погранпереход в общей сложности прошло более 50 тыс. грузовых ж/д составов Китай-Европа и Китай-Центральная Азия.

Железнодорожные перевозки Европа-Китай — это вид транспортировки грузов по системе международных маршрутов Нового шёлкового пути с преимуществом в виде оптимального соотношения скорости (15–25 дней) и стоимости по сравнению с морскими и воздушными перевозками. Основные маршруты соединяют крупные города Китая (Чэнду, Чжэнчжоу, Иу, Ухань) с европейскими узлами (Лодзь, Гамбург, Пардубице, Мадрид) через Казахстан, Россию и Беларусь. Для грузов, требующих быстрой, но не срочной доставки, таких как электроника, одежда, автозапчасти и товары повседневного спроса, железнодорожные перевозки являются эффективным решением.