Эдмундс Тейрумниекс, председатель подкомиссии Сейма по делам Латгалии, напомнил, что в сей исторической латышской земле (так сейчас на официальном уровне именуется Латгалия) происходит реформа больничной сети.

Готовится письмо министру здоровья Хосаму Абу Мери («Новое Единство») с просьбой – разъяснить, что именно медицинское начальство собирается оставить из лечебных учреждений.

– Латгалию, или Ауструмлатвию, нужно рассматривать через призму безопасности, – заявил депутат.

Министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») со своей стороны заявил, что для него ситуация в Латгалии – "абсолютный приоритет".

Транспортное ведомство делает все, чтобы из отдаленных мест региона можно было добраться до краевых центров с имеющимися там больницами. В комплексе рассматриваются также вопросы мобильности – и эвакуации.

– Я, конечно, не могу пройти по каждому участку дорог, которые мы планируем отремонтировать до 2028 года, – развернул карту на столе господин министр, – но могу заверить, что Латгальский регион у нас есть…

Самым ключевым маршрутом министр назвал трассу A6 Рига-Даугавпилс, а также шоссе от Краславы до границы с Беларусью.

Глава Прейльского края Алдис Адамовичс (в прошлом созыве Сейма депутат от «Нового Единства», лишился мандата в связи с коррупционным скандалом) сообщил, что его самоуправление направляет дополнительные средства для обследования пациентов и для уменьшения очередей.

Прейльской больнице, работающей с 1959 года, еще повезло: там имеются и пульмонолог (специалист по легочным заболеваниям), и нефролог (врач по почкам), работает операционный блок, есть онкологическая помощь. Если же проехать на Запад, сотню с небольшим км, то попадем в чудесный городок Акнисте, где в 1953 году возведена достойная, даже с колоннами, больница. Тогда это был райцентр. Увы, ныне здесь разместился социальный центр, иначе говоря, пансионат для престарелых.

Но и в Прейли, со стороны местного начальства, все измеряется… деньгами. "Родильное отделение 34 000 евро в месяц в минусе", – подсчитал господин Адамовичс.

Даугавпилс выделяет миллионы

Тем временем в ноябре в Даугавпилсской региональной больнице отметили праздник стропил в новом корпусе блока лучевой терапии. Ранее в этом лечебном учреждении провели вселатвийский семинар по предупреждению онкозаболеваний.

Председатель правления больницы Инта Вайводе подчеркнула важность профилактики: "Эффективное лечение начинается с профилактики. К сожалению, в Латгалии обойма скрининга по-прежнему низкая, и семейные врачи должны быть активнее в обращении к пациентам. Наша больница уже оказывает поддержку, обеспечивая выезды и первичные консультации мобильного маммографа, но необходима совместная работа".

Городские власти пообещали на перспективу профинансировать больницу в размере 45 миллионов евро. Тем самым не только отпадет необходимость двинчанам ездить лечиться в столицу, но и сам Даугавпилс может стать центром внутреннего медицинского туризма.

Ну а пока суть да дело, на местном рынке этой осенью появилось новое SIA, которое ранее оказывало свои услуги в Огре и Пиериге. Очень актуальные, хотя и специфические – вытрезвление и детоксикация. Для Даугавпилса это, увы, весьма важно – и обойдется бюджету города в 180 000 евро.

В плане социального ухода больница предоставляет платный сервис – для пожилых людей. В центре имеются палаты с функциональными кроватями, возможности гигиены, в том числе для лежачих. Стоимость – 45 евро в день, включая питание. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем низшая степень по сложности диагноза в частном пансионате в Риге.