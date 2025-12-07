Baltijas balss logotype
Читатели спрашивают: почему сегодня на домах флаги с траурной лентой?

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Читатели спрашивают: почему сегодня на домах флаги с траурной лентой?

В Латвии первое воскресенье декабря посвящено памяти жертв геноцида, организованного тоталитарным коммунистическим режимом против латышского народа.

В текущем году это 7 декабря, когда на домах должны быть вывешены государственные флаги в траурном оформлении.

Траурное оформление подразумевает, что над флагом к древку прикрепляют черную ленту, ширина которой должна соответствовать 1/20 ширине флага, а длина – равняться ширине флага.

18 ноября 2009 года вступил в силу “Закон о государственном флаге Латвии”, который определяет, что государственный флаг Латвии используется в установленных Законом и иными нормативными актами случаях с соблюдением надлежащего к нему уважения. Запрещается использовать поврежденные, выцветшие, грязные или иным образом не соответствующие требованиям Закона флаги.

Государственный флаг должен быть поднят не позже чем в 09:00 и спущен не раньше чем в 21:00.

#история #Латвия #флаг #память #геноцид #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го декабря

    Возрастает год от года боль латышского народа... Говорят, что эту боль лечит только алкоголь!

    5
    1
  • JB
    Janis Berzin
    7-го декабря

    Тоталитаризм- понятие не имеющее четкого научного определения, классификации. Данный термин впервые используются в "Доктрине фашизма" Муссолини. Поэтому никакого отношения к коммунизму не имеет.

    27
    4
  • bt
    bory tschist
    7-го декабря

    интересно, что все эти фашистско-путинские комментаторы ещё до сих пор не понимают, что они уже давно – в списках кандидатов на депортацию. ... так сказать: исходят предсмертным своим визгом

    8
    77
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    bory tschist
    7-го декабря

    Мечтай лошара. Твой писк никто не слышет. В отпуску Тарасик.

    39
    1
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    А я думал, что это сейчас геноцид латышского народа...

    68
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го декабря

    Угу. Только не забывайте, что те же латыши этот тоталитарный режим и раскручивали активно на заре. Нация-чума. Столько безумно нафуевертили. Чуть ли не в каждой кровавом замесе были первейшими скачущими от нетерпения чертями. Ни к литовцам, ни к эстонцам у меня претензий нет по поводу этого мляцкого лицемерия.

    64
    3
  • A
    Aleks
    7-го декабря

    Может уже повесить один раз с траурной лентой и не снимать вообще,,чтобы привыкли,потому похороны уже не за горами с таким отношением правительства,Сейма и чиновничества,а так же большинства инфантильного населения к своей стране-Латвии.

    106
    2
Читать все комментарии

