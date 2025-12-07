В текущем году это 7 декабря, когда на домах должны быть вывешены государственные флаги в траурном оформлении.

Траурное оформление подразумевает, что над флагом к древку прикрепляют черную ленту, ширина которой должна соответствовать 1/20 ширине флага, а длина – равняться ширине флага.

18 ноября 2009 года вступил в силу “Закон о государственном флаге Латвии”, который определяет, что государственный флаг Латвии используется в установленных Законом и иными нормативными актами случаях с соблюдением надлежащего к нему уважения. Запрещается использовать поврежденные, выцветшие, грязные или иным образом не соответствующие требованиям Закона флаги.

Государственный флаг должен быть поднят не позже чем в 09:00 и спущен не раньше чем в 21:00.