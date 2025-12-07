Baltijas balss logotype
Осторожно, серое предупреждение: прогноз на начало недели поверг в уныние 0 4312

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
LETA
Изображение к статье: Осторожно, серое предупреждение: прогноз на начало недели поверг в уныние

Новая рабочая неделя начнется с серого понедельника, согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сегодня ночью также сохранится пасмурная погода, в западной части страны ожидается небольшой дождь, а в восточной части — мокрый снег и снег.

Также ожидается локальное потепление — на дорогах, проводах, деревьях и других поверхностях может образоваться гололед.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха будет в пределах от -1 до +4 градусов.

Между тем, в Риге будет облачно, без существенных осадков, и только утром будет небольшой дождь. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а столбик термометра опустится до отметки +2...+3 градуса.

В понедельник небо будет затянуто облаками, на большей части территории ожидается небольшой дождь, местами на востоке также мокрый снег. Ветер будет слабым до умеренного и будет дуть с юга, юго-востока. Температура воздуха будет в пределах 0...+5 градусов, но на побережье будет еще на несколько градусов теплее - до +6...+7 градусов.

В Риге облака также будут покрывать небо и приносить дождь. Ветер будет слабым до умеренного, южный, юго-восточный, а температура воздуха останется такой же, как и ночью: +2...+4 градуса.

#Рига #климат #погода #ветер #снег #прогноз #гололед #дождь #температура
Видео