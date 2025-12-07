Baltijas balss logotype
Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос 2 759

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос

Большинство, а именно 68% жителей Латвии, ожидают выхода на пенсию с опасениями. Основной причиной беспокойства, на которую указывают почти столько же – 67% – опрошенных, является нехватка средств.

Это выяснилось в ходе опроса, проведенного страховой компанией и исследовательским агентством Norstat в рамках «Недели вашей пенсии».

Хотя финансовое положение, при мыслях о пенсии, беспокоит жителей значительно больше, чем проблемы со здоровьем или одиночество, более трети, или 38% опрошенных, не создают никаких накоплений, полагаясь только на гарантированные государством 1-й и 2-й пенсионные уровни, показало исследование.

Опасения по поводу выхода на пенсию более выражены у женщин (74%), чем у мужчин (62%). Также женщины больше, чем мужчины, беспокоятся о нехватке денег в пенсионном возрасте —73% против 61%.

Исследование показывает, что беспокойство по поводу пенсионного возраста присутствует у большинства респондентов во всех возрастных группах, то есть большинство молодых людей также ожидают пенсионного возраста с некоторой тревогой.

За опасениями по поводу нехватки денег следует тревога о возможных проблемах со здоровьем, на что указывают 52% опрошенных жителей Латвии. 14% респондентов беспокоятся об одиночестве в пенсионные годы, а 12% — о недостатке активности.

Оставить комментарий

(2)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    Ждать от нашего государства поддержки - это как надеяться стать состоятельным человеком, играя со шпаной в наперстки ))))

    2
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    7-го декабря

    у меня накоплений было за 30 лет работы 200 евро

    10
    4

