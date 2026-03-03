Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось удару двух беспилотников, что вызвало небольшой пожар.

Иранские государственные СМИ заявили о разрушении здания штаба на американской авиабазе в Бахрейне, американская сторона не комментировала это утверждение.

Иранский чиновник пригрозил «поджечь» любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив — ключевой маршрут для глобальных поставок энергоносителей.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что «самые сильные удары еще впереди». Он выступил с этим заявлением после того, как Дональд Трамп назвал субботние удары «последним и лучшим шансом» устранить «угрозы» со стороны Тегерана.

С начала войны погибли шесть американских военнослужащих, заявило американское командование.

Накануне в Кувейте были сбиты три американских истребителя в результате «дружественного огня» кувейтской системы ПВО, экипажи выжили.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил членам парламента, что он «не верит в смену режима с воздуха». Ранее он разрешил США использовать британские военные базы для «оборонительных» ударов по иранским ракетным установкам.

Трамп: у нас практически неограниченные запасы оружия

Президент США Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал количество боеприпасов «среднего и выше среднего класса», заявив, что войны «могут вестись „вечно“… используя только эти запасы».

«У нас практически неограниченные запасы этого оружия. Соединенные Штаты обеспечены им и готовы к БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ!!!» — написал Трамп незадолго до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 GMT).

В своих последних заявлениях он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в поставке Украине «огромного количества сверхсовременного» американского оружия.